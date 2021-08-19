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遭網友攻擊容貌 徐冬冬：評價別人時先看看自己

娛樂新聞組／綜合報導
徐冬冬在「天龍八部」中演段譽的媽媽。（取材自微博）
徐冬冬在「天龍八部」中演段譽的媽媽。（取材自微博）

女星徐冬冬日前在微博曬出「天龍八部」劇照，配文：「演『天龍八部』刀白鳳的時候120斤（60公斤）左右，拍攝地雲南的美食太讚了，現在105斤」。有網友在評論區評價其「長相那麼醜也能做明星」，徐冬冬回覆：「評價別人長相時，請先看看你自己」。

新浪娛樂報導，徐冬冬31歲就演段譽媽媽，日前引發熱議，對此徐冬冬也回應表示：「有人說女演員到了某個年紀就遇不到適合的角色。的確，是有挺殘酷的一面。不過細想想，一部戲裡面，女性角色就那麼多，年輕的女性角色更少，如果我就是沒機會演年輕角色怎麼辦？我還是想演戲，還是想有戲拍，那我就挑戰其他角色唄。」

她表示：「在我看來，三十歲左右演媽媽，這也沒啥，也是一種心態上的鍛鍊，有戲拍，可以跟好的團隊合作，和優秀的演員老師們合作，可以不斷學到新東西，這些本身就是收獲，也是好的體驗。我覺得任何行業都是，有些路別人可能暫時不願意走，我們去走了，那也就意味著，我們又多了一條新的路可以走。我會繼續努力噠！謝謝所有網友寶貝們！ps：新戲會演個大學生，到時請大家多多支持也接受批評。感恩！」

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