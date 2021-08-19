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「梅艷芳」電影卡司曝光 古天樂、林家棟坐鎮

記者黃保慧／綜合報導
演員劉俊謙飾演哥哥張國榮。（圖：索尼提供）
演員劉俊謙飾演哥哥張國榮。（圖：索尼提供）

香港導演梁樂民執導的傳記劇情電影「梅艷芳」定於今年11月上映，日前公布演出陣容，除了新人王丹妮扮演一代百變舞台天后梅艷芳之外，還有香港金像獎雙影帝古天樂、林家棟坐鎮，以及香港金像獎影后楊千嬅和楊祐寧演出。

古天樂飾演梅艷芳恩師兼形象設計劉培基。（圖：索尼提供）
古天樂飾演梅艷芳恩師兼形象設計劉培基。（圖：索尼提供）

古天樂、林家棟分別飾演梅艷芳形象設計兼恩師劉培基和華星唱片公司總經理蘇生。預告裡古天樂說，「梅艷芳是一個很懂照顧、很懂關懷和一個很有義氣的人，梅艷芳教我們的精神是要堅持，不要放棄自己，沒有事可以難倒她，她要做的一定要做到」；林家棟直言「梅艷芳，我們成長的icon，我覺得每個年代都有機會出現經典，但王者不會經常有。」

影后楊千嬅飾演華星唱片經理Florence。（圖：索尼提供）
影后楊千嬅飾演華星唱片經理Florence。（圖：索尼提供）

而梅艷芳生命中兩位重要人物：張國榮和親姊姊梅愛芳，則分別由曾入圍金馬獎最佳新演員的劉俊謙和廖子妤扮演。此外，楊千嬅飾演華星唱片公司唱片部經理Florence。

梅艷芳4歲在荔園登台的小歌手，後來唱到成為風靡亞洲的百變舞台女王，梅艷芳短短40載人生，當中經歷多少艱辛，付出多少犧牲？2003年梅艷芳的離世，標誌著香港一個光輝時代的終結，如今香港金像獎團隊籌備7年製作出「梅艷芳」，將會把她的傳奇一生，重現歌影迷眼前。

香港 導演 入圍

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