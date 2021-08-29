中國選秀節目 外籍兵團大舉進攻

《創造營2021》最終成團出道11人，其中有6位外籍成員。（取材自微博）

中國 選秀綜藝節目日漸國際化，近年10檔有影響力的偶像選秀類綜藝節目，幾乎都有海外選手，今年不僅外籍選手的參與人數劇增，人員類型構成上也更加多元。

中國偶像選秀節目在2018年推出即巔峰，今年是第四個年頭。前三年同類型的節目都保持大致相同的風格和調性，選手的平均素質雖然有所下滑，導致「續集」難以比肩「前作」，但靠著粉絲黏性依然能夠一季接一季地做下去。多檔偶像選秀節目在今年主動大刀闊斧的改版，修改升級了賽制、把目光投向海外走國際化路線，使海外選手參加中國選秀節目的人數激增。

自2018年至今的知名選秀節目共有51位海外選手，國籍涵蓋了至少14個國家，包括泰國 、馬來西亞、俄羅斯、日本 、西班牙、巴西、美國、英國、加拿大、烏克蘭等。其中亞洲國家的選手人數最多：泰國籍8人、馬來西亞籍5人，日本籍16人，絕大部分都出自今年的《創造營2021》；美國籍和俄羅斯籍的選手人數次之，分別有9人和3人。

從參賽時間來看，22位海外選手零散分布在2018年至2020年期間的多檔選秀類綜藝裡，占比不到總人數的一半；另外29位海外選手則集中出現在今年播出的《創造營2021》和《青春有你》第三季之中。尤其以《創造營2021》為最，這檔自我定義為「國際青年文化交流男團成長綜藝」的節目是今年海外選手人數激增的主因，參與的海外選手多達24名。

《創造營2021》早前舉辦總決賽，最終成團出道11人，其中6人是外國籍選手。

另兩檔計畫將播出的選秀類綜藝《亞洲超星團》、《明日之子SUPERBAND》目前均已進入籌備階段，兩者都把招募選手的範圍擴展至了亞洲乃至全球。前者更是表示，要通過節目選出若干名能代表「亞洲娛樂水準」的偶像練習生成團出道。可以預見，隨著這兩檔節目在今年下半年播出，參加中國偶像選秀綜藝的海外選手人數還會迎來大幅增長。

參賽者從華裔到真「老外」

外籍選手在中國選秀節目裡也常有亮眼表現。馬來西亞籍的尤長靖從《偶像練習生》以NINE PERCENT男團成員出道；《創造101》泰國籍的楊芸晴和李紫婷分別以第8名和第9名的成績加盟「火箭少女101」；《創造營2020》的泰國籍選手鄭乃馨以第5名的成績作為「硬糖少女303」成員出道，馬來西亞籍唱作歌手朱主愛闖進了9強；《創造營2021》日本籍選手贊多、力丸憑藉舞蹈實力得到了觀眾的認可。

早期來中國參加偶像選秀節目的海外選手多為外籍華裔，他們無論長相或語言都和本土選手沒有明顯的區別。尤長靖是祖籍福建省的馬來西亞華人，他不僅能說流利的中文，還可以用閩南語交流；李紫婷是泰國籍的華裔，她從小能說一口地道的中文，還獲得過中文歌曲大賽的冠軍；《青春有你》第二季的黃欣菀、《少年之名》的黃俊融、孫英豪等海外選手，也都是中文交流無障礙的外籍華人。

尤長靖祖籍福建，中文流利外還會講閩南語。（取材自微博） 《創造101 》李紫婷祖籍中國。（取材自微博）

但今年的海外選手，外籍華裔的數量變少了，真正的「老外」多了起來。《青春有你》第三季的橋本裕太、《創造營2021》的宇野贊多、近田力丸等都是日本人；俄羅斯籍的大衛和利路修雖然中文流利，但從長相就能輕易分辨出他們完全沒有華裔血統；安迪是來中國進修的烏克蘭人、尹浩宇和高卿塵是努力學中文的泰國人……他們中的很多人此前不會說中文，需要一邊參加節目一邊克服語言壁壘，和其他學員的交流一開始得依賴翻譯的幫助。

節目裡少數精通中文的「老外」，大都非常喜愛中國文化。畢業於普林斯頓的美國人盧克已在成都住了4年，對火鍋等美食瞭如指掌，甚至還能用四川方言交流。

他在節目裡說：「在我心裡，我想要成為真正的成都人。」來自俄羅斯的大衛在中國生活了近10年，他是清華大學比較文學碩士畢業生、「漢語橋」冠軍、各種電視節目漢語流利的外國主持人。他從小喜歡漢字，日常臨帖歐陽詢、王羲之「沉迷書法，不能自拔」的中國文化深度愛好者。

盧克住在成都多年，已非常融入當地。（取材自微博） 大衛是清華大學的高材生。（取材自微博）

參賽者從準明星到素人

前幾年參與中國偶像選秀節目的海外選手「專業」比較集中，多為歌手或練習生出身的「準偶像」甚至早已出道：鄭乃馨2015年就作為泰國女團MilkShake成員出道，楊芸晴2014年已經是女子演唱組合AND成員，尤長靖2016年就是練習生團體Trainee18的成員。相比之下，今年的海外選手有很多都是跨界而來：身高1米92的日本人林豆是模特兒，沒有唱跳經驗、一之瀨飛鳥是美妝網紅；來自俄羅斯的利路修以前做代購，來當節目翻譯被「抓壯丁」參加選秀，但他的夢想是設計潮牌，並不想成為偶像。

練習生培養模式起源於日韓娛樂公司，公司對練習生進行唱歌、舞蹈、演藝等各方面培訓包裝，少則三、五年多則七、八年，直到練習生素質成熟再出道。「南韓的練習生培訓一般都要閉關五年優勝劣汰，最後勝出的才有機會參加偶像選秀節目。但現在因為中國偶像選秀節目非常多，很多練習生才訓練了三、五個月就參加，表現出的水平肯定非常參差不齊。」《亞洲超星團》總製片人劉棟表示，偶像選秀最關鍵的是人，優質練習生資源的匱乏，倒逼中國偶像選秀節目為了保持水準，把目光投向海外。

楊芸晴在中國參加了《火星情報局》等綜藝。（取材自微博） 《創造營2021》裡，一直想退賽的利路修成為一個奇異的存在。（取材自微博） 鄭乃馨2015年就作為泰國女團MilkShake成員出道。（取材自微博）

內因：本土訓練不足 往海外找人材

2018年以前，中國娛樂產業裡沒有練習生文化，甚至也缺乏完善的練習生培訓機制，經紀公司多會選擇送練習生去海外接受培訓。2018年《偶像練習生》、《創造101》的暴紅固然讓大眾了解並熟悉了練習生文化，卻也把為數不多的優質練習生儲備消耗大半。之後幾年的偶像選秀綜藝裡，「回鍋肉」（多次參加選秀卻未能出道的選手）逐漸成為高頻詞。實際的情況是，目前中國本土練習生的數量和水平，已不足以支撐每年若干檔並仍在不斷擴張的偶像選秀節目。

他也指出，「創造營」系列步入到第四年，不論是觀眾還是製作者都容易產生觀看疲勞，改變和創新也是節目生存的自身要求。

不僅主導中國選秀綜藝的視頻平台和製作公司有向海外拓展的內在動力，海外選手和他們的經紀公司同樣也有到中國尋求發展的強烈意願，雙方可謂一拍即合。騰訊視頻藝人經紀項目負責人龔雷透露，去年發布會上宣布《創造營2021》將要打造國際男團後，很多海外經紀公司主動來聯繫。這樣的積極反饋也讓他對節目所要打造的「國際男團」輸出到海外市場充滿信心。

劉棟同樣觀察到海外經紀公司對中國偶像市場的認可度高，即便偶像選秀元老級的日韓娛樂公司，現在都非常願意跟中國的視頻平台、製作公司合作，送他們的選手來參賽。

中國女團《火箭少女101》2018年從節目《創造101》出道，其中兩名成員為泰國籍。（取材自微博）

外力：日韓公司招手 進軍中國互惠

「海外經紀公司和國內經紀公司的訴求本質上是一樣的，都希望他們旗下的練習生通過參加這個節目走紅，獲得知名度，實現商業變現。」在劉棟看來，吸引海外經紀公司和海外選手的，是中國龐大並仍在不斷壯大的娛樂市場，這個市場的商業價值和影響力實際上已經超越了日韓。「在這樣的市場下誕生的明星，能夠獲得的影響力一定是大於亞洲其他國家的。他完全有可能走出亞洲，甚至走向國際。大家都認為已經很久沒有出現過超級巨星了，下一個麥可傑克森（Michael Jackson）應該會誕生在中國的市場。」

對很多海外選手而言，自己國家的娛樂環境競爭激烈，機會少出頭難，職業發展受限。相比之下，中國廣闊的市場能帶給他們更多的機遇，具有強大的吸引力。《創造營2021》的泰國籍選手高卿塵就說，他在泰國有過4次電視劇、20次廣告面試都被拒絕的經歷，認為幸運幾乎沒有眷顧過自己，來中國參加選秀是希望繼續自己的演藝夢想。日本籍選手贊多是最年輕的街舞世界冠軍，但被認為在日本偶像界沒有未來，他來中國參加選秀是希望能被更多人喜歡。

從《創造營2021》目前的「實驗」效果來看，引入高水平海外選手走國際化路線，的確可以給選秀節目帶來改變，某種程度上也能重新激發觀眾對於偶像選秀的好奇心和關注度，但同時也帶來了新的難題。比如，網友難免把海外選手和國內選手分成兩個陣營進行比較，鏡頭多寡容易引發爭議，並上升到對節目組「用心」的討伐。而海外選手與國內選手整體實力的差距更是加劇了這種爭議。很多國內選手的支持者因此感到沮喪，認為海外選手的參與減少了國內選手通過選秀節目「被看到」的機會。

事實上，兩者實力差距事出有因。海外經紀公司希望在中國偶像市場有所作為，選送的多為高水平選手；而本土練習生一時間難有同等數量和質量的選手與之匹敵。二者放在同一檔節目裡競爭，的確容易讓人看到「世界的參差」。但多曉萌認為，這也給節目提供了更好的切入角度做「國際融合」。因為在「內卷」狀態下，偶像選秀行業本身存在一些問題，「國內的選手由於缺少競爭，不能真實客觀地評價自己的實力，很容易認定自己就是最厲害的。」

（取材自新京報）