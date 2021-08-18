容祖兒新歌藏密碼 「神秘嘉賓」吐舌助攻
容祖兒（Joey）近期才登上「乘風破浪的姊姊2」節目大展身手，睽違兩年半後，終於再推出國語新歌「So Fresh」，並邀來「姊姊1」的李斯丹妮一同加入，擔任Rapper，令人耳目一新！
容祖兒說：「我喜歡唱快歌，帶給大家歡樂時刻，在夏天唱這首單曲，就像吃了冰淇淋般爽快！」值得一提的是，她日前在社群媒體上PO出愛犬「豆豆」照片，只見純白色的漂亮豆豆側躺在椅子上，眼睛發直、吐著靈舌，讓容祖兒不禁寫著：「豆豆你在做什麼呀？是不是等聽新歌等到頸變長、舌頭都伸出來了？」引來粉絲大呼：「卡哇伊！」、「祖兒，我們也等到伸舌頭了！」、「豆豆加持，新歌一定好聽！」
容祖兒在「SoFresh」MV中換了七款造型，更首度挑戰紮辮子頭，化身街頭舞者狂舞。最吸眼球的是，她自帶性感，有款上穿肚兜小鳳仙裝，下著喇叭皮褲造型，大曬鎖骨、香肩及小蠻腰，加上一頭曲髮，懷舊中散發時尚感，Joey說：「這是新歌中我很喜歡的一個造型，MV中舞者跟隨我一起從乏味的辦公室出走跳舞，希望大家在工作時也能夠放鬆心情，多聽『So Fresh』釋放壓力！」
此外，導演還在MV道具裡，埋藏許多「容祖兒密碼」，「例如有我的生日616、演唱會名稱、甚至我的歌名等：請歌迷一定要留意。」新歌已在YouTube頻道首播。
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