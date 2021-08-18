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梁朝偉缺席「尚氣」洛杉磯首映 劉思慕自爆下不了床

記者陳建嘉／綜合報導
劉思慕(左)大讚偶像是梁朝偉，常在片場與對方合照。(取材自Instagram)
劉思慕(左)大讚偶像是梁朝偉，常在片場與對方合照。(取材自Instagram)

漫威大片「尚氣與十環傳奇」近日在洛杉磯舉辦首映會，全程在網路上直播，男女主角劉思慕、奧卡菲娜都盛裝出席，只可惜在該片飾演反派「文武」的梁朝偉人在香港，並未現身。

來源：YouTube

劉思慕飾演男主角「尚氣」，挑戰多場武術動作戲，他在紅毯受訪時，提到很榮幸能成為首位漫威的亞裔超級英雄，更搞笑呼籲想演超級英雄的人，不要輕忽拉筋暖身的重要性，「大家可能以為我們只是揮拳或是踢腿，但每天練習好幾個小時之後，第二天起身，會發現連下床都沒辦法」。

劉思慕先前因不甘心「尚氣」被迪士尼高層稱為「票房的實驗品」，在Instagram槓上迪士尼影業執行長鮑伯崔培克，他在首映會上的反應也引起外界關注，雖然他全程笑容不多，但受訪當下，不時開玩笑，看起來心情還不錯。劉思慕先前受訪時也大讚梁朝偉是他的偶像，這次能一起合作，可說是夢想成真。

奧卡菲娜在「尚氣」與楊紫瓊二次合作，先前兩人早在合作「瘋狂亞洲富豪」時就認識，這次默契更好，「我們有時下戲之後還會一起去喝酒暢聊」，讓紅毯主持人直呼羨慕。

奧卡菲娜出席「尚氣與十環傳奇」首映會，開心表示有與楊紫瓊私下約喝酒。(Getty...
奧卡菲娜出席「尚氣與十環傳奇」首映會，開心表示有與楊紫瓊私下約喝酒。(Getty Images)

陳法拉現已在美國居住，在片中飾演「尚氣」的媽媽，同時也是梁朝偉的妻子，她說自己的角色是凶猛的戰士，也是剛柔並濟的獨立女性，而她在戲裡演媽，戲外才剛在今年生下一個女兒，讓她感觸良多，「這部電影在好多層面上，都徹底改變我的人生」。

「尚氣與十環傳奇」是首部漫威華人超級英雄電影，講述「尚氣」因為不認同父親「文武」領導的「十環幫」作惡多端，決心逃離家鄉，但他的過去卻一直糾纏著他，該片的初步評價也已出爐，更有影評大讚「這是你從未見過的漫威電影」。

香港女星陳法拉進攻好萊塢，在「尚氣與十環傳奇」與梁朝偉演出夫妻。(Getty I...
香港女星陳法拉進攻好萊塢，在「尚氣與十環傳奇」與梁朝偉演出夫妻。(Getty Images)

漫威 電影 迪士尼

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