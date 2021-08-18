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何家勁評吳亦凡涉姦 被朝陽檢察置頂

娛樂新聞組╱綜合報導
何家勁在吳亦凡被正式批捕後發布評論，被廣大網友點讚。(取材自微博)
何家勁在吳亦凡被正式批捕後發布評論，被廣大網友點讚。(取材自微博)

吳亦凡涉嫌強姦罪的案件終於塵埃落定，北京市朝陽區人民檢察院發布通告：經依法審查，對犯罪嫌疑人吳某凡以涉嫌強姦罪批准逮捕。隨後，香港演員何家勁對此也搶熱度，發布了評論，受到大量網友點讚。

網易娛樂報導，何家勁在微博發布評論：「不信抬頭看！蒼天饒過誰！」，被朝陽檢察置頂。對何家勁這個評論的跟帖就有2065條，點讚量近5萬，網友們紛紛點讚留言「展昭給力」、「勁哥敬你」。

何家勁，1993年憑藉電視劇「包青天」中的展昭一角一舉成名，時隔16年後，同飾演包拯的金超群再次合作，相繼出演了「包青天之七俠五義」、「包青天之碧血丹心」、「包青天之開封奇案」等，繼續扮演展昭一角。

「包青天」系列中的展昭風度翩翩、英俊仗義，是家喻戶曉的經典形象，自此開始，何家勁便與義薄雲天的英雄大俠角色結下了不解之緣，如「中華英雄」裡的華英雄，「馬永貞」中的馬永貞。雖然他目前逐漸淡出了螢幕，但是此次他的評論，還是給觀眾們帶來了一波回憶殺。

報導指出，何家勁作為老一輩的明星，一直熱心公益活動，嚴以自律遵紀守法，為人也很低調。儘管如今他很少公開露面，但他在人們的心裡依然還是一位大明星。

北京 吳亦凡 香港

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