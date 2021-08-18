我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

神學士承諾建立赴機場安全通道 美：至少可到8月底

北加州爆發新嚴重山火 州長宣布緊急狀態

靳東車上挖鼻孔被拍 網友：濾鏡又碎了

娛樂新聞組╱綜合報導
靳東被拍到在車上挖鼻孔。(取材自微博)
靳東被拍到在車上挖鼻孔。(取材自微博)

近日有媒體曝光了一條演員靳東與好友聚餐結束後的視頻，引發網友關注。他被拍到趁四下無人，在車上掏起了鼻孔，與以往溫文爾雅「老幹部」形象形成反差，讓網友感慨「濾鏡又碎了」。

網易娛樂報導，視頻中，靳東梳著一絲不茍的髮型，身材面容保養得宜，走起路來氣勢十足，雖然已是夏季，但他仍然穿著黑色西裝外套，將自己裹得嚴嚴實實，與周圍穿短袖及單衣的朋友形成對比。

聚餐結束後，一群人一起走出飯店，途中，幾人聊得格外開心，靳東更是邊動手比畫邊滔滔不絕地與一旁的友人暢談，頗有「指點江山，激揚文字」的意味。直到車來了後，他們才依依惜別，靳東還不忘揮手與友人們告別。隨後，他戴上口罩，獨自驅車回家。

吸引網友們注意的是，在目送朋友離開後，靳東回到駕駛座上一個人呆坐許久，不知在思考什麽，趁著四下無人，他還伸出手指，掏起了鼻孔。網友驚呼，以往螢幕上那個彬彬有禮、溫文爾雅的「老幹部」，原來私底下也有這一面。

事實上，在明星光環之下，靳東只是一個普通人，這種行為不值得什麽大驚小怪的，只是觀眾看慣了他以往高知、紳士的形象，一時間難以用平常心對待他掏鼻孔的行為，因此才有不少網友感慨「濾鏡碎了」。

而據報導，這已經不是靳東第一次人設翻車。除了那句被嘲出圈的「諾貝爾數學獎」外，靳東還曾在社交平台分享梵谷的名言「在這個薄情的世界上，深情地活著」，本想走文藝路線的他，卻被網友扒出這句話並非出自梵谷，僅僅是一句網路雞湯罷了。

靳東平常形象溫文爾雅。(取材自微博)
靳東平常形象溫文爾雅。(取材自微博)

諾貝爾 口罩

上一則

孟耿如渴望生寶寶 黃子佼：明年當爸

下一則

賈永婕公益版圖再擴張 台馬印…跨國傳愛不歇

延伸閱讀

吳亦凡想性侵還嫌不乾淨？正妹首露面掀內幕

吳亦凡想性侵還嫌不乾淨？正妹首露面掀內幕
霍尊與媽媽親子照曝光 親密餵食、躺大腿如「婚紗照」

霍尊與媽媽親子照曝光 親密餵食、躺大腿如「婚紗照」

老公疑發文挺張哲瀚 童瑤被扒「視后灌水」買來的

老公疑發文挺張哲瀚 童瑤被扒「視后灌水」買來的
沉浸式梵谷藝術展 華府登場

沉浸式梵谷藝術展 華府登場

熱門新聞

中國歌手霍尊（左）被交往9年的舞者女友陳露（右）踢爆斯文外表下的真面目。（取材自微博）

霍尊2天約砲1次「淫亂對話」曝光 買壯陽藥拚1晚3槍

2021-08-12 22:45
陳露(左)曬出她與霍尊的合照。(取材自微博)

羅志祥第二？歌手遭9年女友爆料約砲、欺騙感情

2021-08-10 23:40
王菲第一任丈夫是搖滾歌手竇唯(左)。(取材自微博)

王菲前夫竇唯現況潦倒？二女兒上選秀自曝要掙錢養家

2021-08-11 02:24
孫儷主演的「理想之城」開播，收視卻不如預期。(取材自豆瓣電影)

孫儷跌落神壇？新劇收視慘 演技被酸「只會瞪眼」

2021-08-16 02:30
妮可基嫚與湯姆克魯斯曾經宛如好萊塢王妃和王子，到哪都是矚目焦點。（路透資料照片）

妮可基嫚與湯姆克魯斯離20年不後悔 因為這個理由

2021-08-16 19:49
林孝謙表示能跟趙麗穎合作根本是美夢成真。(圖:好時光娛樂提供)

33歲趙麗穎穿回校服 逆齡美貌登熱搜

2021-08-11 19:30

超人氣

更多 >
神學士奪權後首場記者會：終趕走外國人、會尊重女權

神學士奪權後首場記者會：終趕走外國人、會尊重女權
影／新聞播到一半「神學士突來電」 女主播專業應對

影／新聞播到一半「神學士突來電」 女主播專業應對
「絕不投降」阿富汗副總統：我還在國內 是合法的看守政府總統

「絕不投降」阿富汗副總統：我還在國內 是合法的看守政府總統
共和黨籍德州州長新冠確診 州辦：已完全接種仍染疫

共和黨籍德州州長新冠確診 州辦：已完全接種仍染疫
吳亦凡想性侵還嫌不乾淨？正妹首露面掀內幕

吳亦凡想性侵還嫌不乾淨？正妹首露面掀內幕