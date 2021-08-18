靳東車上挖鼻孔被拍 網友：濾鏡又碎了

靳東被拍到在車上挖鼻孔。(取材自微博)

近日有媒體曝光了一條演員靳東與好友聚餐結束後的視頻，引發網友關注。他被拍到趁四下無人，在車上掏起了鼻孔，與以往溫文爾雅「老幹部」形象形成反差，讓網友感慨「濾鏡又碎了」。

網易娛樂報導，視頻中，靳東梳著一絲不茍的髮型，身材面容保養得宜，走起路來氣勢十足，雖然已是夏季，但他仍然穿著黑色西裝外套，將自己裹得嚴嚴實實，與周圍穿短袖及單衣的朋友形成對比。

聚餐結束後，一群人一起走出飯店，途中，幾人聊得格外開心，靳東更是邊動手比畫邊滔滔不絕地與一旁的友人暢談，頗有「指點江山，激揚文字」的意味。直到車來了後，他們才依依惜別，靳東還不忘揮手與友人們告別。隨後，他戴上口罩 ，獨自驅車回家。

吸引網友們注意的是，在目送朋友離開後，靳東回到駕駛座上一個人呆坐許久，不知在思考什麽，趁著四下無人，他還伸出手指，掏起了鼻孔。網友驚呼，以往螢幕上那個彬彬有禮、溫文爾雅的「老幹部」，原來私底下也有這一面。

事實上，在明星光環之下，靳東只是一個普通人，這種行為不值得什麽大驚小怪的，只是觀眾看慣了他以往高知、紳士的形象，一時間難以用平常心對待他掏鼻孔的行為，因此才有不少網友感慨「濾鏡碎了」。

而據報導，這已經不是靳東第一次人設翻車。除了那句被嘲出圈的「諾貝爾 數學獎」外，靳東還曾在社交平台分享梵谷的名言「在這個薄情的世界上，深情地活著」，本想走文藝路線的他，卻被網友扒出這句話並非出自梵谷，僅僅是一句網路雞湯罷了。