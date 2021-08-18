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都美竹送吳亦凡坐牢 閨密姐妹翻臉控她「雙面人」

記者黃保慧／即時報導
都美竹。(取材自微博)
都美竹。(取材自微博)

中國男星吳亦凡被網紅都美竹爆料，涉嫌強姦被北京警方拘留了16天，檢方依法審查後於16日正式逮捕吳亦凡，事後都美竹在第一時間與粉絲報平安，還感謝警方協助，正當她被以英雄的方式恭賀落幕，想不到另一名之前都自稱是都美竹姐姐的網紅李恩不忍了，18日她曬出與都美竹的對話紀錄，怒揭：「你撒謊都不打草稿？從頭到尾沒準備撕你，因為這樣太丟人了！」

都美竹爆料指控吳亦凡酒桌選妃、誘姦未成年少女，而另外有位網紅李恩當時也發文力挺都美竹，都美竹也曾發文稱她為「姐姐」，不過之後被踢爆兩人並非親姊妹。之後李恩向媒體表示，起源於有次都美竹酒後向她揭露吳亦凡事情，但因為自己不方便發聲，李恩就答應要承接此事，還找了其他能幫忙發聲曝光的人，在兩人共同決定下，6月2日李恩才會以姐姐身分幫忙發文，而且當時兩人還住在一起兩個月，但都美竹不斷否認彼此是熟識的朋友，李恩因而遭質疑是來蹭熱度。

李恩。(取材自微博)
李恩。(取材自微博)

如今吳亦凡確定被逮捕後，18日爽李恩突然大爆炸，曬出與都美竹和另一名朋友的聊天截圖，證明彼此認識，李恩生氣說：「不好意思我脾氣真的不太好，你怎麼好意思在那陰陽我？當初是你說你被綠了！我說那你自己出來曝光他就好了，你說你不能自己發，這樣大家會罵你，最好是別人幫你發」。

李恩表示由於自己已遭網路霸凌，更提到為了幫助都美竹3天3夜沒睡，可是都美竹從未幫她講過一句說話，因此她覺得自己幫錯了人，「說句實話，我真沒必要對你善良了！請換位思考一下，我保證你們都會覺得我對她真的仁至義盡了」。

而都美竹之後在粉絲圈出聲，回應：「早呀，哈哈，大家別被髒東西影響心情，大早上開開心心的」對於雙方各執一詞，不少網友都留言道：「不管都美竹怎麼樣，都不影響吳亦凡是個強姦犯」、「她比都美竹看起來更想紅」，大部份網友都站在都美竹這一邊。

李恩曬出與都美竹的對話紀錄。(取材自微博)
李恩曬出與都美竹的對話紀錄。(取材自微博)

吳亦凡 北京 中國

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