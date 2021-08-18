吳亦凡作品全面下架 190萬則短片、7000個節目遭殃

吳亦凡在檢方依法審查後於16日遭到逮捕。(取材自Instagram)

中國 男星吳亦凡 涉嫌強姦被北京警方拘留了16天，檢方依法審查後於16日正式逮捕吳亦凡，羈押期間需等到法院判決生效為止，據了解由於整起案件涉及較多的被害人，調查、審理、開庭等過程需耗費半年至1年左右，輕判3至10年有期徒刑，情節嚴重者可判10年以上或者死刑。

而他與工作室的微博 帳號已被註銷，在確定遭捕之後，包含優酷、愛奇藝與曾邀他擔任代言人的騰訊視頻也透過微博發表聲明，表示已經全面下架吳亦凡參與的影視作品及相關短片，中國媒體報導「中國網絡視聽節目服務協會」秘書處負責人非常支持各大平台的政策，「協會重申，絕不為違法失德人員提供出鏡發聲的機會和平台，絕不讓這些人員和作品在網絡（路）視聽行業有立足之地。」

據查截至17日上午10點，各大平台合計下架190萬則短片、7000部影視綜藝節目，雖然多數網友對「查吳此人」一事叫好，不過也有人發聲抗議，認為此做法對其他藝人並不公平，希望能以打碼畫面讓節目留存。

目前已下架的吳亦凡影視作品有「老炮兒」、「夏有喬木雅望天堂」、「致青春：原來你還在這裡」、「西遊伏妖篇」、「有一個地方只有我們知道」、「爵跡1」、「爵跡2」。他常駐綜藝則有「中國有嘻哈》、「中國新說唱」》、「潮流合夥人第1季」、「中國夢之聲·下一站傳奇」、「挑戰者聯盟第1季」、「潮玩人類在哪裡」、「七十二層奇樓」等。