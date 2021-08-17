老公疑發文挺張哲瀚 童瑤被扒「視后灌水」買來的

童瑤被質疑用資本拿下白玉蘭獎視后。（取材自娛樂新聞網）

因演出電視劇「山河令」翻紅的男演員張哲瀚，最近被起底過去親日行為遭全面封殺。事後女星童瑤的富商老公王冉疑似發文支持張哲瀚，卻遭網友質疑用資本幫老婆拿下白玉蘭獎視后，意外捲入風暴 。

網易娛樂報導，張哲瀚被扒出曾去乃木神社參加婚禮、在靖國神社 拍照等事件，引起撻伐後，王冉發文表示：「我們對不寬容的言論和力量越來越寬容了，……只要你喊出一些口號，打出一些旗幟，祭出一些概念，似乎就可以獲得無盡的安全感和歸屬感。」被疑在拐彎抹角地力撐張哲瀚。

王冉疑似發文支持張哲瀚。 （取材自娛樂新聞網）

網友因此將砲火轉向王冉和童瑤，扒出2019年兩人結婚後，童瑤於2020年開始拿獎，包辦金鷹視后、白玉蘭視后、白玉蘭最佳女配三個大獎。不過網友質疑童瑤在戲劇「三十而已」中的角色不如其他演員，甚至只是配角，該劇女主角應是江疏影；網友甚至稱童瑤是「水后」，並直言：「有個好老公是多麼大的資本啊。」

此外，童瑤和張默的事件也被翻出。據說當時童瑤在和張默在一起時，張默發現中戲黃定宇教授想要推薦童瑤去演電視劇「林海雪原」，但是有一個條件是就是童瑤要以身相許，童瑤為了角色就默許了，所以就動手打了童瑤；最後，張國立替張默給她道歉，但是張默始終都沒有發聲，後來張默被學校開除。

而之後的童瑤在沉寂兩年後再次復出演戲，出演的劇卻都沒什麼大火花，直到後來遇到王冉。