黃曉明曝真心話「媽媽喜歡才娶Baby」 挨批甩鍋婚變

黃曉明、Angelababy的婚變傳言已傳多年。（取材自微博）

中國 「銀色夫妻黨」黃曉明和Angelababy的婚變傳聞愈演愈烈，前段時間不少爆料人士暗示兩人情逝，「搜狐網」則挖出黃曉明昔日訪談，指出黃曉明曾坦承結婚前，因為媽媽很喜歡Baby才會娶她。

黃曉明昔日訪談中說，「娶Baby除了是因為她的美貌外，更重要的還是因為我媽媽非常喜歡她，最終我才決定娶她的，但其實這個決定並非發自我的內心」，此話引發軒然大波。

雖然黃曉明還並未證實這段話的前因後果，但由於這幾年黃曉明、Baby頻傳婚變，引人聯想，這番話已經引起微博網友的撻伐，吐槽他是「媽寶」，現在傳婚變就甩鍋給媽媽。但另有網友質疑這段話，認為當時黃曉明狂曬恩愛，再加上還豪擲數億舉辦婚禮，實在不像是因為媽媽才娶。

不過黃曉明已經多次闢謠否認婚變，就連香港 記者好友也對外坦言「真的沒離婚」，但因為兩人即便出席同一場合，並未連袂出席，再加上先前鄭州 水災，黃曉明與Baby也分別以個人名義捐款及物資賑災，並不像其他明星夫妻聯名捐款。先前七夕情人節剛過，Baby在當天分享多張美照，包括一張將自己頭部貼上小狗的照片，黃曉明則專心宣傳節目，並未一起慶祝。