戚薇產後上工 李承鉉當全職奶爸抑鬱1年：想太簡單了

李承鉉接受訪問坦承曾陷入抑鬱1年。(取材自微博)

美籍韓裔 男星李承鉉2014年與中國 女星戚薇結婚後，夫妻育有1女Lucky，近日他上節目受訪吐露為了讓老婆放心出去工作 ，他待在家裡當全職爸爸照顧小孩，但一開始他將奶爸任務想得太簡單，實際上帶孩子耗費時間精力多，令他挫折連連，導致陷入抑鬱情緒長達1年多。

李承鉉與戚薇結婚7年。(取材自微博)

李承鉉近期參加競演真人秀「披荊斬棘的哥哥」，受訪時提到曾長達1年沒工作，待在家裡照顧女兒，一開始他想得簡單，親身體驗後才發現，精疲力盡一整天，「看起來就像一整天都沒有幹什麼。」有時還會控制不住情緒對孩子發火，又因為感到內疚，在孩子睡著後懊悔地哭著道歉，為此再去拚命找教育相關資料，「那段時間真的有點崩潰了」。

因為自己的情緒不穩定，李承鉉當時甚至考慮過就醫，直到後來漸漸適應全職爸爸身分，他雖從未說出內心糾結，但老婆戚薇始終看在眼裡，還主動對他說：「你在家照顧寶寶，我也可以放心地追求我的夢想，你是給我一個機會，所以我反而要感謝你」，李承鉉在微博也發文：「我只是做了身為父母份內的事，很多人在這個過程中幫助我，我覺得很幸運，很多新手媽媽、爸爸都會遇到和我一樣的問題，謝謝大家對我的關心。」