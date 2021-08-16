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任嘉倫「吃」出心理壓力 男神吐平凡人的煩惱

記者陳慧貞／綜合報導
任嘉倫坦言維持身材不容易，希望擁有「吃不胖」的能力。(取材自微博)
任嘉倫坦言維持身材不容易，希望擁有「吃不胖」的能力。(取材自微博)

中國男星任嘉倫自歌手轉戲劇發展後，因演出古裝愛情懸疑劇「錦衣之下」，憑著精湛演技再度爆紅，日前他接受線上訪問，坦言忙碌的工作之餘，靠「吃」紓解壓力，但無形中卻容易吃得太多，因此最希望擁有「吃不胖」的能力。

從古裝劇「大唐榮耀」、「通天狄仁杰」、「錦衣之下」到時裝劇「不說再見」，任嘉倫演出推理劇辦案題材，從神探狄仁杰、錦衣衛陸繹到臥底警察，角色皆是見義勇為、幫助弱小，私下的他則稱：「需要幫助的地方我不會推辭，我覺得自己是蠻講義氣的一個人，山東人嘛！我們都是天生很講義氣的。」雖說接的戲多與破案有關，任嘉倫表示，工作上不懂不會的，還是會追根究底，但關於生活日常瑣事，他就不太費心，常說「算了」。

身為演員，任嘉倫坦言提到「吃」的確有心理壓力，對於美食更難以抵擋，「重點不是吃多好，而是一定要吃飽，拍戲經常一拍好幾個小時，因此放飯時，一定要先吃飽才有體力上工，無形中就變得容易吃過多。」大嘆維持身材很辛苦，因此最希望能擁有「吃不胖」特殊能力。

說到拍戲辛苦，任嘉倫說，「對演員來說，古裝確實較花精力與體力，因為前置化妝作業就需兩小時，頭套一直貼著也挺疼的，加上戲服複雜，若又遇到氣候因素與武打戲，相對體力就會耗費更大。」雖然日前得空休了小假，但他也不得閒，忙著看劇本琢磨角色，希望以最佳狀態呈現給觀眾。

工作 警察 中國

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