霍尊私下偷罵藝人 疑譏王源不配拿獎

霍尊被公開對話紀錄，疑似言談間貶損了許多藝人。(取材自微博)

30歲歌手霍尊渣男行徑越爆越多，聊天紀錄更爆出驚天大內幕，其中一段陳露披露的內容，霍尊親口承認某綜藝節目「搞內定」，抱怨其他歌手都是垃圾，還不滿某位奪得「最佳原創歌手」的歌手，其實是無才的繡花枕頭；霍尊言論得罪了圈內大批藝人，在網上掀起熱烈討論。

香港 01報導，霍尊是綜藝節目「披荊斬棘的哥哥」參加者之一，他說原本不想上，因怕這種節目而貶低自己音樂藝術家的身分，但節目給的酬勞不錯，所以他最終接下節目，還揚言：「以後我上位了，求我都不去。」語氣非常自大。

報導稱，霍尊還在對話中強調「這個秀都是內定的，在座的全是垃圾」，揚言其他人都不如自己。不少網友驚呼如果這個秀指的是「披荊斬棘的哥哥」，霍尊等於一次得罪了其他32位「哥哥」，包括陳小春 、張智霖、謝天華、李雲迪等人。

也有網友覺得他講的可能是「我是歌手」，當年冠軍是英國 歌手Jessie J、亞軍是華晨宇、季軍是汪峰，如果按照他所稱「在座全是垃圾」，等於冠亞季軍都技不如他，還有張韶涵、李泉、郁可唯等歌手。

另外，霍尊還向陳露抱怨不滿某一位歌手奪得「最佳原創歌手」，揚言對方是一位無才的繡花枕頭，直言他的作品是小學生級別。經過網友比對，霍尊所講的疑是TFBOYS成員王源。

證據包括其中一張打馬賽克照片與王源穿衣風格、背景顏色神似，而王源的確在2018年全球中文音樂榜上榜中憑歌曲「十七」獲得「年度最佳原創歌手」。