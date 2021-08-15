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寫得一手好書法 孫儷為「理想之城」題字

記者楊起鳳╱綜合報導
孫儷平常很愛寫書法，此番特地為「理想之城」題字。(圖：愛奇藝國際站提供)
孫儷平常很愛寫書法，此番特地為「理想之城」題字。(圖：愛奇藝國際站提供)

女星孫儷搭檔趙又廷演出職場劇「理想之城」，這次她不賣房而是當起建築造價師，歷經背黑鍋遭開除、上司刻意打壓等挫折仍不放棄初衷，貼近現實職場生活的台詞讓觀眾看了很有感，播出後引起不少討論。

孫儷之前在「安家」中飾演性格強悍的房產仲介，這次在劇裡則是職場背鍋小蝦米，一路蛻變成長。劇中她歷經各種挫折，被公司開除後求職處處碰壁，好不容易有公司願意用她，沒想到老闆竟是個在員工廁所偷裝針孔的色狼，她氣到當場痛扁對方一頓，然後進了警局。

不少網友表示，孫儷不僅能演霸氣娘娘，連小人物的內心世界也詮釋得相當到位。

趙又廷則飾演建築公司的菁英「夏明」，他被渾身充滿熱情的孫儷吸引，兩人越走越近。趙又廷表示，環環相扣的劇情跟職場上的你來我往是本劇的看點，還不忘提起他跟孫儷有感情戲。

平時把練書法當興趣的孫儷，特地為「理想之城」的劇名題字，她還爆料老公鄧超老愛跟著她去找書法老師，聽到書法老師問「幹嘛今天不讓他來？」她沒好氣地回說：「他來會影響我，每次鄧超一來老師就不理我了，光顧著跟他泡茶聊天，我就在那很孤獨地練兩個小時的字。」

鄧超也不忘幫老婆的「理想之城」宣傳，搞笑留言「大家有什麼想問她的儘管問我，我24小時在線。」夫妻倆結婚多年感情依舊甜蜜。

孫儷在新劇「理想之城」裡是職場背鍋小蝦米。(取材自微博)
孫儷在新劇「理想之城」裡是職場背鍋小蝦米。(取材自微博)

孫儷 趙又廷 鄧超

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