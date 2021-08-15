我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海地西部再發生地震 規模5.8

Delta太恐怖？全美100萬人周六衝去打疫苗

霍尊被爆淫亂性事 發文道歉宣布退出演藝圈

記者羅印冲／綜合報導
中國歌手霍尊。（取自微博）
中國歌手霍尊。（取自微博）

中國男歌手霍尊被前女友陳露爆出在戀愛期間出軌，以及微信聊天群組的大尺度聊天記錄。14日，霍尊透過工作室發長文回應事件經過，並宣布退出演藝圈。

據香港01報導，霍尊在文章開頭稱，本次事件風波波及面太廣，有朋友已崩潰、失去工作，甚至有輕生念頭，其母也陷入嚴重抑鬱而住院，他希望大家將責罵和不滿都發洩到自己身上。

霍尊隨後講述與陳露相戀經過。對陳露曝光的大尺度聊天記錄，他解釋稱，這個被網友稱為「滬上情慾流」的群，原本是他建立並名為「滬上青玉柳」，原本是在群組中討論藝術，但男人的不堪習慣讓大家有時也聊到「性」。由於群組其他成員的年齡比他大，為了令自己看起來並非在性事上「沒經驗」，所以故意在群組中發表大尺度的內容，將自己裝作成見多識廣。

霍尊表示，與陳露分手之前，自己「恪守夫道，性經驗也只有她一個人的，最初的，唯一的一個」。他提到，此前為陳露伸張正義的王萌是對方的新閨密，她們來到自己公司簽下條約，先後向他索取了共58萬元（人民幣，下同，約9萬美元）。

對於群組中疑似是他出軌對象的「古箏精」和「琵琶精」，霍尊解釋稱，自己和陳露此前對玩樂器的人，包括男生都稱為「笛子精」。最後，他稱希望傷害到此為止，不要再傷及無辜，「所有的責任自己來扛」。

同日，事件女主角陳露亦在微博發文稱，自己發布的聊天群截圖確實有認真做音樂的人，而且很少說話，呼籲網民理性冷靜，同時承認確實收到58萬，「收到了58萬沒有錯，轉頭要送我去監獄，因為你的律師是這樣告知我的：『58萬量刑剛好夠送我進去坐十年牢』」。

工作 微信 監獄

上一則

痛失9個月大孩子 鳳小岳心痛曝⋯⋯發現腫瘤

延伸閱讀

「山河令」有毒吧 霍尊淫亂打頭 張哲翰親日緊跟

「山河令」有毒吧 霍尊淫亂打頭 張哲翰親日緊跟
霍尊驚現「滬上情欲流」 小琵琶精疑為現任女友

霍尊驚現「滬上情欲流」 小琵琶精疑為現任女友

霍尊瞧不起女友父母 「叔叔阿姨和我不是一個層面」

霍尊瞧不起女友父母 「叔叔阿姨和我不是一個層面」

遭霍尊事件波及 熱狗被扒「劣跡」

遭霍尊事件波及 熱狗被扒「劣跡」

熱門新聞

范冰冰自2018年因捲入逃稅風波後，去年重啟演藝活動，但事業與人氣受到重擊大不如前。（取材自微博）

范冰冰陷吳亦凡風波「發福+駝背」大媽樣網瘋傳

2021-08-07 20:16
陳露(左)曬出她與霍尊的合照。(取材自微博)

羅志祥第二？歌手遭9年女友爆料約砲、欺騙感情

2021-08-10 23:40
中國歌手霍尊（左）被交往9年的舞者女友陳露（右）踢爆斯文外表下的真面目。（取材自微博）

霍尊2天約砲1次「淫亂對話」曝光 買壯陽藥拚1晚3槍

2021-08-12 22:45
王菲第一任丈夫是搖滾歌手竇唯(左)。(取材自微博)

王菲前夫竇唯現況潦倒？二女兒上選秀自曝要掙錢養家

2021-08-11 02:24
林孝謙表示能跟趙麗穎合作根本是美夢成真。(圖:好時光娛樂提供)

33歲趙麗穎穿回校服 逆齡美貌登熱搜

2021-08-11 19:30
張哲瀚。(取材自微博)

「山河令」爆紅男星靖國神社拍照 官媒痛批 27個代言掉光

2021-08-13 19:20

超人氣

更多 >
美國撤軍如同放棄阿富汗 為台灣敲響警鐘

美國撤軍如同放棄阿富汗 為台灣敲響警鐘
槍沒收好… 佛州媽視訊會議 遭幼兒轟頭慘死 同事目睹

槍沒收好… 佛州媽視訊會議 遭幼兒轟頭慘死 同事目睹
紐約州眾議長將停止彈劾州長程序 葛謨可能東山再起

紐約州眾議長將停止彈劾州長程序 葛謨可能東山再起
4種維生素 提高老人免疫力

4種維生素 提高老人免疫力
「山河令」有毒吧 霍尊淫亂打頭 張哲翰親日緊跟

「山河令」有毒吧 霍尊淫亂打頭 張哲翰親日緊跟