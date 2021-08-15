霍尊被爆淫亂性事 發文道歉宣布退出演藝圈

中國歌手霍尊。（取自微博）

中國男歌手霍尊被前女友陳露爆出在戀愛期間出軌，以及微信 聊天群組的大尺度聊天記錄。14日，霍尊透過工作 室發長文回應事件經過，並宣布退出演藝圈。

據香港01報導，霍尊在文章開頭稱，本次事件風波波及面太廣，有朋友已崩潰、失去工作，甚至有輕生念頭，其母也陷入嚴重抑鬱而住院，他希望大家將責罵和不滿都發洩到自己身上。

霍尊隨後講述與陳露相戀經過。對陳露曝光的大尺度聊天記錄，他解釋稱，這個被網友稱為「滬上情慾流」的群，原本是他建立並名為「滬上青玉柳」，原本是在群組中討論藝術，但男人的不堪習慣讓大家有時也聊到「性」。由於群組其他成員的年齡比他大，為了令自己看起來並非在性事上「沒經驗」，所以故意在群組中發表大尺度的內容，將自己裝作成見多識廣。

霍尊表示，與陳露分手之前，自己「恪守夫道，性經驗也只有她一個人的，最初的，唯一的一個」。他提到，此前為陳露伸張正義的王萌是對方的新閨密，她們來到自己公司簽下條約，先後向他索取了共58萬元（人民幣，下同，約9萬美元）。

對於群組中疑似是他出軌對象的「古箏精」和「琵琶精」，霍尊解釋稱，自己和陳露此前對玩樂器的人，包括男生都稱為「笛子精」。最後，他稱希望傷害到此為止，不要再傷及無辜，「所有的責任自己來扛」。

同日，事件女主角陳露亦在微博發文稱，自己發布的聊天群截圖確實有認真做音樂的人，而且很少說話，呼籲網民理性冷靜，同時承認確實收到58萬，「收到了58萬沒有錯，轉頭要送我去監獄 ，因為你的律師是這樣告知我的：『58萬量刑剛好夠送我進去坐十年牢』」。