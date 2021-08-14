郭富城加入掃毒3 與古天樂、劉青雲同台飆戲

古天樂（左起）、劉青雲、郭富城聯手主演「掃毒3天大地大」。（圖：寰宇提供）

香港 動作片「掃毒」系列拍到第三集，前兩集中分別扮演臥底警探和毒販的古天樂再度回歸，續集缺席的劉青雲也重回主演陣容，搭配首度加入此系列的郭富城，三位香港電影 金像獎影帝在片中的關係引起外界好奇，誰正誰邪，要等明年上映後才知分曉。

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郭富城、劉青雲、古天樂都是TVB出身，過去前兩位曾經合作過電影「愛在槍口上」，後兩位合演過不少名導的影片，而郭富城與古天樂則曾經在「柔道龍虎榜」交手，但三人一起主演電影卻是多年來的第一次，讓卡司組合有吸引力。

雖然「掃毒3天大地大」和前兩集的劇情都無直接關聯，卻都在描述警方緝毒過程中臥底和毒販圍繞著金錢與毒品的對峙，早先因劇情關係計畫到泰國 出外景，由於新冠肺炎疫情影響，泰國的戲份都改在雲南西雙版納拍攝，近日劇組移師回香港，因此在香港又辦了開鏡記者會。 「掃毒3天大地大」劇組回到香港舉辦開鏡典禮。（圖：寰宇提供）

劉青雲的泰國人造型很搶眼，郭富城則早先在雲南拍攝時就被網友猜出是扮演臥底，而古天樂則表示，另外兩人的角色被困在邊境，自己負責要去把他們救出來。

提到彼此第一次一起合演電影，劉青雲感覺像是時間濃縮了，雖然和古天樂合作的機會較多，但認識郭富城在先。郭富城則坦言拍完其中一場和古天樂的戲，彷彿「柔道龍虎榜」重現，勾起觀眾不少回憶。除了三位男主角，羅嘉良、謝君豪、方中信、林雪等也都會參與演出，備受觀眾期待。