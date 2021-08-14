霍尊驚現「滬上情欲流」 小琵琶精疑為現任女友

霍尊前女友陳露曬出霍尊在「滬上情欲流」群內的聊天紀錄。 （取材自微博）

中國 歌手霍尊近日被交往約九年的前女友陳露發布千字文，大爆交往期間不斷出軌、約砲。陳露12日曬出長圖，曝出大量霍尊的猛料，其中，她還曬出霍尊在「滬上情欲流」群內的聊天紀錄，陳露還透露這群人給約砲的女星取樂器代號來調侃，例如小琵琶精、小古箏精等等。截至目前，涉事當事人並未作出回應。

來源：YouTube

網易娛樂報導，隨後，有網友扒出，其中提到的「小琵琶精」疑是霍尊的現女友。該網友表示，自己刷到了霍尊化妝師的微博 ，該微博發布於8月12日晚，也就是大量聊天紀錄曝光、事件發酵後。霍尊化妝師在微博發文稱，霍尊分手陳露的事發生在他過生日的時候，也就是9月18日，但9月底錄製廣東衛視國樂大典的那段時間，霍尊的心情就變得很差，節目錄製結束後在聚餐時，她知道霍尊和小琵琶走到了一起，為此，霍尊還問造型師：你是不是覺得我一下變壞了？該造型師表示，如果霍尊真的是一個特別渣的人，他應該不會有這種心理情緒。

隨後，網友扒出當時與霍尊一同錄製廣東衛視國樂大典的「小琵琶」。該女子疑是施冰嵐，是浙江大學、哥倫比亞大學的高材生，練習琵琶18年。

據報導，去年12月，霍尊好友曬出他們一行人同遊迪士尼 的照片，裡面就包括了霍尊和施冰嵐。

同時，陳露在微博長文中提到，霍尊一邊賣深情人設，說自己好想露露，好愛露露，一邊卻和別人穿著情侶鞋。

細心的網友也扒出施冰嵐4月曬出的照片中，其中一張似乎就暴露了她的鞋，與圖中的情侶鞋相對應。

報導說，在「滬上情欲流」的群聊中，也可以發現，眾人聊天內容中出現一個表情包，疑似就是用施冰嵐的圖片，他們以「xx精」來稱呼女生，甚至給圖片配文「一想到霍尊，我就想叫春。」

翻看施冰嵐的社交平台可以發現，她也是一個有顏值有才華的女子。施冰嵐還關閉微博評論功能，翻閱她的微博，也查找不到與霍尊相關的動態。