我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「中國茶都」安溪 被台灣人「培訓」成電信詐騙大本營？

富國開打第3劑疫苗 專家警告：恐讓全球更多人死亡

霍尊驚現「滬上情欲流」 小琵琶精疑為現任女友

娛樂新聞組／綜合報導
霍尊前女友陳露曬出霍尊在「滬上情欲流」群內的聊天紀錄。 （取材自微博）
霍尊前女友陳露曬出霍尊在「滬上情欲流」群內的聊天紀錄。 （取材自微博）

中國歌手霍尊近日被交往約九年的前女友陳露發布千字文，大爆交往期間不斷出軌、約砲。陳露12日曬出長圖，曝出大量霍尊的猛料，其中，她還曬出霍尊在「滬上情欲流」群內的聊天紀錄，陳露還透露這群人給約砲的女星取樂器代號來調侃，例如小琵琶精、小古箏精等等。截至目前，涉事當事人並未作出回應。

來源：YouTube

網易娛樂報導，隨後，有網友扒出，其中提到的「小琵琶精」疑是霍尊的現女友。該網友表示，自己刷到了霍尊化妝師的微博，該微博發布於8月12日晚，也就是大量聊天紀錄曝光、事件發酵後。霍尊化妝師在微博發文稱，霍尊分手陳露的事發生在他過生日的時候，也就是9月18日，但9月底錄製廣東衛視國樂大典的那段時間，霍尊的心情就變得很差，節目錄製結束後在聚餐時，她知道霍尊和小琵琶走到了一起，為此，霍尊還問造型師：你是不是覺得我一下變壞了？該造型師表示，如果霍尊真的是一個特別渣的人，他應該不會有這種心理情緒。

隨後，網友扒出當時與霍尊一同錄製廣東衛視國樂大典的「小琵琶」。該女子疑是施冰嵐，是浙江大學、哥倫比亞大學的高材生，練習琵琶18年。

據報導，去年12月，霍尊好友曬出他們一行人同遊迪士尼的照片，裡面就包括了霍尊和施冰嵐。

同時，陳露在微博長文中提到，霍尊一邊賣深情人設，說自己好想露露，好愛露露，一邊卻和別人穿著情侶鞋。

細心的網友也扒出施冰嵐4月曬出的照片中，其中一張似乎就暴露了她的鞋，與圖中的情侶鞋相對應。

報導說，在「滬上情欲流」的群聊中，也可以發現，眾人聊天內容中出現一個表情包，疑似就是用施冰嵐的圖片，他們以「xx精」來稱呼女生，甚至給圖片配文「一想到霍尊，我就想叫春。」

翻看施冰嵐的社交平台可以發現，她也是一個有顏值有才華的女子。施冰嵐還關閉微博評論功能，翻閱她的微博，也查找不到與霍尊相關的動態。

施冰嵐是浙江大學、哥倫比亞大學的高材生，練習琵琶18年。（取材自微博）
施冰嵐是浙江大學、哥倫比亞大學的高材生，練習琵琶18年。（取材自微博）

微博 迪士尼 中國

上一則

卡麥蓉狄亞重返幕前 說出息影7年的祕密

延伸閱讀

霍尊聊天紀錄被曝：為1晚3槍買壯陽藥

霍尊聊天紀錄被曝：為1晚3槍買壯陽藥
深夜發文報平安 陳露：沒想過復合 已看清霍尊

深夜發文報平安 陳露：沒想過復合 已看清霍尊
被退出「哥哥」 霍尊疑批節目內定、選手垃圾

被退出「哥哥」 霍尊疑批節目內定、選手垃圾
翻拍「我的野蠻女友」 台灣海選女主角

翻拍「我的野蠻女友」 台灣海選女主角

熱門新聞

范冰冰自2018年因捲入逃稅風波後，去年重啟演藝活動，但事業與人氣受到重擊大不如前。（取材自微博）

范冰冰陷吳亦凡風波「發福+駝背」大媽樣網瘋傳

2021-08-07 20:16
陳露(左)曬出她與霍尊的合照。(取材自微博)

羅志祥第二？歌手遭9年女友爆料約砲、欺騙感情

2021-08-10 23:40
王菲第一任丈夫是搖滾歌手竇唯(左)。(取材自微博)

王菲前夫竇唯現況潦倒？二女兒上選秀自曝要掙錢養家

2021-08-11 02:24
中國歌手霍尊（左）被交往9年的舞者女友陳露（右）踢爆斯文外表下的真面目。（取材自微博）

霍尊2天約砲1次「淫亂對話」曝光 買壯陽藥拚1晚3槍

2021-08-12 22:45
林孝謙表示能跟趙麗穎合作根本是美夢成真。(圖:好時光娛樂提供)

33歲趙麗穎穿回校服 逆齡美貌登熱搜

2021-08-11 19:30
2016年時，包貝爾在自己婚禮上和杜海濤等人將伴娘柳岩(左二)扔下水，引發熱議。(取材自微博)

包貝爾忙撇清吳亦凡 卻被懟：滾出娛樂圈

2021-08-06 02:30

超人氣

更多 >
佛州布洛華德郡24小時內4名老師染疫亡

佛州布洛華德郡24小時內4名老師染疫亡
紐約州眾議長將停止彈劾州長程序 葛謨可能東山再起

紐約州眾議長將停止彈劾州長程序 葛謨可能東山再起
西有野火東有颶風 氣候變遷讓15%美國人考慮搬家

西有野火東有颶風 氣候變遷讓15%美國人考慮搬家
「清零」防疫策略 恐讓中國與世隔絕好幾年

「清零」防疫策略 恐讓中國與世隔絕好幾年
紐約法拉盛KTV濺血 男子身中多槍亡

紐約法拉盛KTV濺血 男子身中多槍亡