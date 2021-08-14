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「不對盤」的大S現聲 一句話讓言承旭淚盈眶

記者楊起鳳／綜合報導
言承旭最近參加陸綜「披荊斬棘的哥哥」，引發不少話題。（取材自臉書）
言承旭最近參加陸綜「披荊斬棘的哥哥」，引發不少話題。（取材自臉書）

台灣男星言承旭近期參加大陸真人秀「披荊斬棘的哥哥」，他的成名作「流星花園」自然成焦點，製作組日前也請到台灣女星大S為他送上加油視頻，說出不為人知的祕密，讓現場來賓感動到尖叫落淚。

來源：YouTube

大S在拍「流星花園」時和言承旭很不對盤！當時大S和言承旭不合的傳言不斷，大S多年後再拍「倩女幽魂」定裝記者會上也曾鬆口坦承，「言承旭真的很怪，根本無法和他相處，也不想再合作。」

當時記者問大S和F4是不是真的很難相處？大S很直接地表示：「只有言承旭讓我感覺無法相處，他老是不講話，自顧自地發脾氣，我都不知他為何生氣。」

既然如此不對盤，如何能在「流星花園２」中演出深情款款的對手戲呢？大S說，當時只好把言承旭當作那時的男友藍正龍啊！不然怎麼辦，最好以後都不要再合作了。沒想到20年後兩人冰釋。

大S近日在Instagram中PO出在節目中說給言承旭的話，她語氣溫柔說：「道明寺，我是你的杉菜，我們以前拍戲的時候動不動就互相耍彆扭，那時候我覺得你是高深莫測的死小孩，現在你反而變成一個大哥哥，變得開朗有魅力，你是我人生中第一個男主角—道明寺，杉菜永遠都在。」疑似大和解，此段話一出，現場嘉賓立即尖叫淚崩，言承旭也跟著眼眶含淚。

大S為言承旭現聲打氣。（取材自臉書）
大S為言承旭現聲打氣。（取材自臉書）

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