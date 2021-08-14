張哲瀚「親日8罪狀」惹怒中網 再爆出捏乳「猥褻人魚」

張哲瀚近日風波纏身。（圖：LiTV、張哲瀚工作室提供）

中國 男星張哲瀚出道12年，因主演「山河令」終於嘗到走紅滋味，沒想到爆紅4個月卻在最近跌落神壇，被爆曾去日本靖國神社觀光、乃木神社參加婚禮，讓一向對於中日歷史恩怨敏感的中國網友怒喊封殺，緊接著又被翻出過去不雅舉動及言論，短短幾天內，26個代言品項全數解約，從當紅藝人淪為過街老鼠。

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張哲瀚除了到過多個神社引發爭議之外，網友發現他還曾與否認南京大屠殺的黛薇夫人合照，此外，張哲瀚曾在烈士紀念館前模仿納粹 手勢，也曾分享有旭日旗塗裝的改裝車照片，每一項都是踩在中國的紅線上。

另外，張哲瀚還被起底曾和友人在人魚雕像前，擺出「捏乳」的不雅動作，也在參觀杭州著名景點時，一屁股直接坐在古代著名歌妓蘇小小的紀念墓上，不僅如此，又被翻出在「演員請就位」節目中言詞不當，當時在與女演員王智演完激情戲後，他脫口而出「獸慾」、「想親」等字句，讓不少女性聽了之後感到不舒服。

甚至就連業界的工作人員也紛紛爆料，稱張哲瀚及其團隊難合作、素質差、耍大牌等，形象一落千丈，即使發文道歉，也在官媒的批評文底下擺低姿態認錯，仍難平息眾怒，截至8月初，他一共有26項品牌合作代言，在一連串黑歷史被翻出後，已經全數解約，網友不禁調侃，2021年很奇妙，紅了10年的鄭爽、當了9年頂流的吳亦凡 ，以及好不容易暴紅的張哲瀚，都在一夕之間殞落了。