陳偉霆戀上何穗？被拍到溫馨接送 「膩在一起」疑同居

香港歌手陳偉霆（左圖）被拍到健身完，開車到商場接中國超模何穗（右圖），兩人一起回家，幾天都膩在一起，疑似同居。（取材自微博）

七夕第一對情侶曝光？狗仔拍到香港 歌手陳偉霆健身 完，開車到商場接中國 超模何穗，兩人一起回家，幾天都膩在一起，疑似同居。

陳偉霆跟何穗被直擊由同一個司機接送，司機送陳偉霆去高鐵站，接著又返回家裡去接何穗，把她送到了健身房。兩天後，司機又去高鐵站接陳偉霆去健身房，司機接著又開車去家裡接了何穗，送她去辦事情。

兩人戀情疑似曝光，司機熟門熟路的接送，網友吃瓜猜測陳偉霆跟何穗在一起有段時間了。

其實這不是何穗第一次別拍去陳偉霆家，去年3月有網友爆料說看見超模劉雯出現在陳偉霆家，但男方很快闢謠。如今網友梳理，應該是錯把同樣身材高䠷的何穗認成劉雯。

陳偉霆的前女友都很有名，剛出道時跟Angelababy在一起過，兩人還擁有過「情侶刺青」。陳偉霆2010年跟阿Sa公開交往，兩人同是英皇旗下藝人，但Twins大紅大熱，陳偉霆老被網友怒噴「吃軟飯」，這段戀情五年就結束。

何穗的感情生活就比較神祕，比較廣為人知的是她曾經結過婚，婚姻僅僅持續7個月就離婚了。

35歲的陳偉霆與31歲何穗戀情曝光後，網友紛紛表示「年齡挺合適的，身高挺合適的，俊男靚女在一起。」、「好自律一對！健身房最大贏家」，男方身高182，何穗178，網友已經開始腦補他們的孩子多高多好看。