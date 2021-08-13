「山河令」爆紅男星靖國神社拍照 官媒痛批 27個代言掉光

張哲瀚。(取材自微博)

因演出電視劇「山河令」爆紅的中國 男星張哲瀚，近日被翻出過往舊照，包括以靖國神社為背景開心比手勢，發過日本軍旗，到乃木神社參加婚禮，還和印尼 總統蘇卡諾遺孀黛薇夫人合照，觸及中國敏感政治話題，被質疑「親日」，微博 網友砲轟喊滾，要他道歉退圈！

張哲瀚13日中午發文致歉，表示「為曾經無知的自己而羞愧」，並說道：「我不侵日，我是中國人！我深愛我的祖國」等道歉內容。而官媒「人民日報」轉發張哲瀚道歉內容，寫道：「這道歉，是為自己無知買單，也是為冒犯國人情感而尋求寬宥。身為公眾人物，對歷史常識如此匱乏，對民族苦難渾然不覺，太不應該。事關民族大義，不容任何試探，更不容有任何挑戰。若明知故犯，就得付出沉重代價。」

張哲瀚2018年發布的在靖國神社開心合影的照片隨後也被爆出，引起眾怒。(取材自微博)

央視稱藝人必須知榮辱，「無論在靖國神社前合影，還是到乃木神社參加婚禮，張哲瀚都觸碰了歷史傷痕，傷害了民族感情，不能簡單歸咎為曾經無知」。

(取自網路)

隨後張哲瀚再回應「人民日報」評論，表示「真誠接受批評指正，深刻反思，汲取教訓。」張哲瀚則再次說道：「作為中國人，堅決擁護祖國，愛黨愛國的堅定立場從未有過絲毫動搖，今後會用更多實際行動熱愛祖國，履行自身的責任和義務，嚴於律己！」

張哲瀚愛國立場被質疑，娃哈哈、京都念慈庵、JBL、可口可樂等品牌緊急避嫌，紛紛刪除與其相關的物料，或撤下置頂內容。13日當日晚，張哲瀚所代言的各大品牌均紛紛「排隊」官宣終止與其合作；距離他正式發文道歉過去不到10小時，身上的27個商務代言已經全部掉光。

而大部分網友似乎對張哲瀚的道歉並不買單，認為怎麼可能不清楚靖國神社的意義，頻頻喊「滾」，但也有粉絲認為「接受批評，知錯就改」、「這次真的做錯了，希望以後能更謹慎」。

張哲瀚和印尼前「第一夫人」黛薇合影。(取材自微博)