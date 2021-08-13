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Angelababy大街上濕吻 對象竟小她12歲

娛樂新聞組╱綜合報導

女星Angelababy與黃曉明頻傳婚變，讓外界霧裡看花。近日她被目擊和賴冠霖在街邊親吻，引發討論，不過其實是為了拍攝新劇「愛情應該有的樣子」，兩人在現實生活中相差12歲，在劇中人物設定也是姐弟戀，只不過雖然Angelababy一直以來保養得很好，但實際上在和賴冠霖的路透照流出後，還是免不了被網友吐槽：「CP感太低了！」

來源：YouTube

Angelababy和賴冠霖當天都是身穿淺色系服裝，長髮及腰的她對著手捧生日蛋糕的賴冠霖閉眼許願，賴冠霖趁機偷襲，吻上她的嘴角，從橋段安排上看，充滿偶像劇式的浪漫元素，加上男帥女美，吸引不少網友討論，只不過多數網友認為，兩人之間看不到CP感，而且年齡差太明顯了，反而莫名感到尷尬，但也有網友表示，劇情設定是姐弟戀，有年齡差也是正常的吧！

事實上，「愛情應該有的樣子」6月底就曾透過官方微博公開一系列海報，像是Angelababy與賴冠霖穿著白色居家服在沙發上打枕頭仗，或是賴冠霖看著熟睡中的Angelababy等等，互動狂冒粉紅色泡泡。Angelababy的高顏值也引發熱議，不少粉絲紛紛大讚，「女神保養得真好」、「女神太正了」。

Angelababy(右)、賴冠霖合作「愛情應該有的樣子」。 (取材自微博)
Angelababy(右)、賴冠霖合作「愛情應該有的樣子」。 (取材自微博)

另外一方面，Angelababy與黃曉明的婚姻狀況同樣引發外界關注，Angelababy官方微博帳號曾在7月底發文，貼出她捐出50萬人民幣的轉帳證明，黃曉明則是透過「黃曉明明天愛心基金」捐出物資，他分批捐贈70萬瓶裝水、5萬瓶酒精棉球以及1萬瓶殺毒用品，希望能夠藉由自己的力量，幫助遭遇困難的鄭州人民。

只不過，Angelababy及黃曉明分開捐贈，而其他的明星夫妻像是鄧超與孫儷、吳奇隆與劉詩詩、楊丞琳與李榮浩都是以夫妻名義共同捐贈，因此讓離婚消息再度鬧得沸沸揚揚，就有不少網友好奇猜測，「黃曉明工作室、楊穎Angelababy只等官宣了吧」、「他們倆不會離了吧？」。但是針對這個消息，雙方至今始終都沒有正面回應。

微博 劉詩詩 鄧超

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