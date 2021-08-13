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霍尊聊天紀錄被曝：為1晚3槍買壯陽藥

娛樂新聞組╱綜合報導
霍尊被前女友陳露曝光淫亂對話，讓網友直呼幻滅。(取材自微博)
霍尊被前女友陳露曝光淫亂對話，讓網友直呼幻滅。(取材自微博)

歌手霍尊因為擅長戲曲中國風歌曲，有「國風王子」、「謫仙歌手」的封號，近日卻捲入情感風波的中，交往九年的舞者女友陳露踢爆斯文外表下的真面目，不僅劈腿、約砲，在群組中更是口無遮攔，炫耀和不同女性發生性關係，甚至還會吃壯陽藥，只為了能「一晚三槍」。

來源：YouTube

霍尊與陳露交往後期曾對朋友說：「我覺得我還能找到更好的。」同時表示早對陳露沒有感覺，卻礙於藝人身分不能主動分手，同時自豪地表示兩人如今地位不對等，「(我)還跟她在一起，對她就是種恩賜了。」

陳露隨後發現霍尊早就到處拈花惹草，她氣得對質卻得到「開個價」的回應，霍尊甚至連價碼都想好了，要轉人民幣300萬元給她，心寒之餘，回想起交往9年來一直默默給予各種援助，其中光是金援就花了超過2、300萬，因此決定硬起來，開口要求900萬元，相當於霍尊手頭上所有的錢，對方一口允諾，雙方簽了協議。

沒想到協議簽訂後卻面臨霍尊方面各種施壓、恐嚇，陳露被警告構成勒索罪名，霍尊方面甚至揚言，若陳露敢爆料，就要鬧得魚死網破，但她決定不忍了，所幸公諸於世，事後霍尊以手寫信道歉，文中卻隻字不提自己私生活的混亂，陳露決定公開霍尊淫亂群組的誇張對話。

霍尊淫亂群組對話被曝光。(取材自微博)
霍尊淫亂群組對話被曝光。(取材自微博)

該群組名為「滬上情慾流」，霍尊在裡面大肆炫耀和一名樂手在私人影院約砲「刺激到不行」，而且他透露現在大約兩天一砲，平時隨身攜帶保險套以備不時之需，更提到感覺體力有點透支，因此訂了壯陽藥，此外他還透露在某場演唱會的前一天也在床戰，分享實戰經驗：「一晚三槍。」

霍尊字裡行間呈現出的樣子，和平時的「謫仙」形象大相逕庭，讓網友直呼幻滅，而他混亂的私生活也遭到「中國文化管理協會網絡文化工委」點名批評，目前原定參演的兩個節目「披荊斬棘的哥哥」、「拳力以赴的我們」均已將他排除錄製名單。

陳露爆料霍尊出軌、約砲，引發軒然大波。(取材自微博)
陳露爆料霍尊出軌、約砲，引發軒然大波。(取材自微博)

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