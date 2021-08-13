深夜發文報平安 陳露：沒想過復合 已看清霍尊

在微博曝光霍尊聊天紀錄後，陳露在深夜發文表示目前平安。(取材自微博)

在發微博 曝光霍尊聊天紀錄後，陳露在深夜發文表示感謝大家關心，稱自己目前平安，也表示在被恐嚇之後就沒有想過與霍尊復合，從頭到尾只是想要一個交代，已經「徹底看清了這個人」。她表示「私信我陰謀論的人可以停止你們的行為嗎，正是因為你們這樣的人讓大家覺得受害者都有罪，才會有那麼多人不敢說話」，也感謝了網友給的關懷和鼓勵。

陳露發文指出，沒有人願意跳到公眾面前來做茶餘飯後的談資，「從第一條微博到今天，我給足了時間，只為求一個善終。」她並指出，因為霍尊回應的書信和他發的朋友圈，都讓她徹底看清了這個人。「隱藏微博是因為這些聊天紀錄是他的恥辱柱，同時也將我死死釘在了上面。」

至於所謂的錄音紀錄這些，陳露表示都是發生在恐嚇事件之後，「我一個沒有背景的舞蹈演員，在碰到了這樣的事情後選擇凡事留個心眼，有錯嗎？」

陳露表示，微博是一個公眾平台，無意占用大家那麼多公共資源，「到今天，感情早已丟失，錢財付諸東流，當時都是自願且幸福的，是我自己遇人不淑，目光不佳，我得到的是一個用九年換來的教訓，希望我的經歷可以給大家一個警醒吧，網友們都好可愛，總結得比我好，女孩子最應該愛的人是自己。」

她並表示，對不起父母、朋友、家人，對不起那些一直支持她的人，「但我最對不起的人也許是我自己吧。」