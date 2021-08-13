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熱狗被翻染毒、未婚生子歷史 中網友硬冠「劣跡藝人」

記者王郁惠／綜合報導
熱狗參演中國綜藝「披荊斬棘的哥哥」。（取材自微博）
熱狗參演中國綜藝「披荊斬棘的哥哥」。（取材自微博）

中國男星霍尊近日和交往9年的舞者女友陳露分手，遭女方爆料各種渣男行徑，包括找朋友恐嚇逼女方分手，和粉絲約砲等行徑，不敵言論壓力，霍尊昨宣布退出「披荊斬棘的哥哥」節目，沒想到台灣饒舌歌手熱狗（MC Hotdog）也被指是劣跡藝人，以造假的熱搜話題逼主辦單位下架熱狗的純享版影片。

儘管熱狗現在浪子回頭，但中國網友完全不吃這套，各種翻舊帳，挖出熱狗過去坦承在大學時期曾染毒2年，成功戒毒後寫了「毒」這首歌，呼籲年輕人不要染毒的報導；另也針對熱狗過去和前女友珍妮佛未婚生子，現任女友鄭年均交往多年、為他再添1女，熱狗仍沒有結婚的打算；或是過去上節目「跟歌迷上床是我回饋歌迷的方式」等發言，與簽名在女生比基尼胸部上的合照，要求將他列為劣跡藝人。

熱搜上可見「披荊斬棘的哥哥下架熱狗純享版舞台」話題，一度登上榜上第9名，但經記者查證，這話題根本造假，官方微博並未下架熱狗舞台影片，且完整節目中演出也並未刪減，疑似中國網友試圖透過操控熱搜話題向節目施壓，至於是否將影響熱狗的錄製？所屬本色音樂回應： 「謝謝大家關心，本色與藝人尊重製作單位的所有決定，目前仍繼續錄影中。」

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