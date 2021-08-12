離家拍戲40多天沒見女兒 杜淳「賣慘」挨轟

38歲杜淳戀情曝光，疑似國慶領證，網友表示太意外了。（本報資料照片）

在幾次天價片酬、陰陽合同事件後，這屆中國 網友已經基本喪失了「共情」娛樂演藝圈的能力，藝人「賣慘」很難忽悠到人了。剛翻紅沒多久的演員杜淳就因此翻車了。

觀察者網報導，杜淳日前在微博 曬出自己抱著女兒的親暱照片，感慨離家工作 40多天，剛出生的孩子不認識自己，苦惱「演員這種工作性質該怎麼解決這個問題」。

這句話讓一些網友產生反感，紛紛表示：「高收入犧牲這麼一點知足吧。」「演員怎麼解決沒時間陪孩子的問題？親，這裡建議您退圈找個廠上班。軍人、醫生、工人、農民，哪個不比你辛苦？知足吧，別賣慘了……。」

另據網易娛樂報導，因為明星的高片酬一直以來都是引發爭議的話題，所以在評論區，不少網友直言：「退出娛樂圈不就完了。多簡單的事還要發微博問？」「高收入犧牲這麼一點知足吧。」

事實上，在娛樂圈，賣慘的演員並不少，又有明星稱自己工作太累，還有明星稱工作時間沒保障，但很多網友對於明星的賣慘其實並不抱有多少好感。

女星鞠婧禕也經常在社交平台賣慘，如被蚊子咬或者被直板夾輕微燙到，所以有些網友止不住吐槽她矯情，所以她每次發的賣慘照並沒有達到預期的效果，反而有些適得其反。更令人震驚的是鞠婧禕十分喜歡用替身，甚至連某一些文戲都要用上替身，甚至有網友吐槽她在拍攝「熱血長安」的時候都沒有幾次和主創團隊一起出現過。