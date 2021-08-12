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曬童年溫馨合照 陳飛宇為爸爸陳凱歌慶生

娛樂新聞組／綜合報導
陳飛宇在微博放上父子照，配文 「爸爸生日快樂！愛你」。（取材自微博）
陳飛宇在微博放上父子照，配文 「爸爸生日快樂！愛你」。（取材自微博）

男星陳飛宇在微博翻拍了一張小時候與爸爸的老照片，配文 「爸爸生日快樂！愛你！」

網易娛樂報導，照片中的知名導演陳凱歌正比畫著手勢與兒子交流，表情看起來有些嚴肅，陳飛宇歪著頭聆聽父親的教導，看起來很像是孩子犯錯後被父親批評的畫面，父子倆都沒有露正面，父子倆交流的畫面異常溫馨，父慈子孝很有畫面感。

此前，陳飛宇也多次卡點發文為父親慶生。

陳飛宇與父親合影。（取材自微博）
陳飛宇與父親合影。（取材自微博）

據悉，陳凱歌與陳紅1996年在美國註冊結婚，婚後育有兩個兒子陳雨昂和陳飛宇。小兒子陳飛宇進入娛樂圈，2019年成功考入北京電影學院，近兩年在演藝事業取得了不錯的成績。

陳飛宇演過幾次爸爸導演的作品，陳凱歌對兒子的要求格外嚴格，在拍攝「我和我的祖國」時，陳飛宇拍了幾次沒有達到要求，陳凱歌更是頻繁NG毫不留情，直到達到滿意為止，看得出來父子倆在拍戲的過程中完全拋開了父子關係，陳飛宇在劇組都喊陳凱歌導演，非工作時才會喊爸爸，父子倆關係相處得十分融洽。

大兒子陳雨昂比陳飛宇大三歲，很少涉足娛樂圈，是一個名副其實的學霸，在國外深造後擔任了賓州大學沃頓商學院中美峰會的主席。此前，三胞集團董事長的千金袁九兒曾曬出一組豪門聚會的合照，其中，陳雨昂、任正非次女姚安娜與賭王小女兒何超欣等紛紛現身，可見陳雨昂的社交圈也是十分強大。

導演 美國 北京

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