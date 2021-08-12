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趙麗穎跨刀張杰新MV 穿制服討論度爆棚登熱搜

記者黃保慧／綜合報導
趙麗穎穿上制服拍MV的校園版海報，讓人眼睛一亮。（圖：好時光娛樂提供）
趙麗穎穿上制服拍MV的校園版海報，讓人眼睛一亮。（圖：好時光娛樂提供）

大陸歌手張杰新專輯JMM特別企畫「值得更好的」及新專輯第一首歌「你值得更好的」MV，由台灣電影億萬票房編導林孝謙導演聯手呂安弦編劇打造，張杰、趙麗穎、魏大勛擔綱主演。導演與三位演員首次合作，特別安排首先拍攝「籃球賽」快速拉近大家的距離。

張杰（左起）、趙麗穎、魏大勛擔綱主演「你值得更好的」MV。（圖：好時光娛樂提供）
張杰（左起）、趙麗穎、魏大勛擔綱主演「你值得更好的」MV。（圖：好時光娛樂提供）

林孝謙導演並與編劇呂安弦合作多年，2018年推出愛情電影「比悲傷更悲傷的故事」，攬獲全球超過50億台幣（約1.7億美元）票房。此次MV的拍攝，得知趙麗穎為MV主演之一時，導演很是興奮，表示自己一直以來都非常喜歡趙麗穎的影視作品，能跟她合作也滿足了自己一直以來的一個心願。

導演透露：「三人拍攝狀態很和諧，能夠互相帶動入戲，自在的互動直接為影片增加了真實的溫度。」提到趙麗穎在表演中更是一秒入戲，眼神準確到位，整體狀態可謂無可挑剔。

而魏大勛在拍攝時會從各種方面入手，幫助張杰放鬆情緒，讓他更加鬆弛地面對劇情。

第一波驚喜釋出校園版海報，趙麗穎穿制服討論度爆棚，一舉躍上熱搜榜單。林孝謙導演坦言：「時隔四年沒有接觸音樂錄影帶的拍攝，心中真的很想念，對於拍攝MV很是手癢，尤其可以跟趙麗穎合作根本是美夢成真！」

導演 趙麗穎 電影

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