王菲前夫竇唯現況潦倒？二女兒上選秀自曝要掙錢養家

王菲第一任丈夫是搖滾歌手竇唯(左)。(取材自微博)

竇唯二女兒、竇靖童妹妹竇佳嫄近日發文稱自己參加了選秀節目「明日5」，她發文正式介紹自己：「大家好，我是竇佳嫄」，還曬出了自己的報名表，在填寫報考理由時，她直接表示自己是為了提高曝光度，爭取更多工作 機會，掙錢養家。

來源：YouTube

網易娛樂報導，竇佳嫄是竇唯和高原生的女兒，和竇靖童是同父異母的妹妹。1996年7月，竇唯與王菲 奉子成婚。1997年1月王菲在京生下女兒竇靖童。1999年竇唯出軌高原被王菲撞破。隨後，竇唯對外高調承認與高原的關係，正式與王菲決裂。1999年8月，竇唯與王菲正式辦完離婚手續。

離婚後三年，竇唯和高原正式登記結婚，並生下了獨生女竇佳嫄，但這段婚姻也沒能持續太長時間，2004年兩人便秘密離婚。

據報導，雖然母親不同，但竇佳嫄和姊姊竇靖童的關係非常融洽，竇佳嫄還不時地在社交平台分享與姊姊的同框照。

事實上，或許是繼承了父親竇唯的音樂基因，竇佳嫄早前也已是一名歌手，2018年便推出首支個人單曲「Star」。竇靖童更是在2011年便組建了自己的樂隊並擔任主唱，之後也多次發布音樂作品。

這次竇佳嫄準備出道，有網友注意到她在表格中表示自己想養家餬口，因此猜測是不是竇唯近況比較落魄。