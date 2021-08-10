向張恆妥協？鄭爽發文喊給條活路

鄭爽元月爆出與前男友張恒在美國找代理孕母、棄養2個小孩醜聞，引發眾怒。（取材自微博）

鄭爽 近日突然發文：哥們給條活路，我不是魔鬼，我是你愛的小怪獸呀！

8月8日是鄭爽出道12周年紀念日，這是隔空喊話要復出嗎？網友也猜測她是不是在向張恆妥協？還是在無聲控訴……意欲洗白復出的想法昭然若揭。

近日吳亦凡 風波後，遠在美國 忙得焦頭爛額的鄭爽一點不閒著，尋求網路諮詢。當天她還為阿里女員工發聲，可以說相關熱點事件她都要蹭一波熱度。

鄭爽迫切需要復出，但是因代孕成為劣跡藝人遭全網封殺，加上在美國還要照顧兩個年幼的孩子，國內稅務調查結果尚未有進展，還有遭各方投資者起訴賠償等，若想復出絕沒有那麼簡單。

7月份鄭爽公開爆料自己在美國的窘迫生活，同時也向社會和粉絲道歉。「我願用最誠懇的態度道歉，請各平台了解事實真相，我願用餘生回報」，甚至喊話張恆不要再騷擾她，自稱手握張恆出軌的證據，沒想到遭張恆火速回應打臉。

張恆、鄭爽一來一往的糾纏幾乎是鄭爽被打臉，7月20日張恆的長文「致鄭爽」中提到她如何棄養孩子，並曬出聊天紀錄，力證鄭爽的天價片酬問題，以及稅務問題，最後，張恆勸鄭爽「改過不吝，從善如流」。