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竇靖童棄中性風 曬長髮、穿裙照

娛樂新聞組／綜合報導
竇靖童留起長髮，女人味十足。（取材自微博）
竇靖童留起長髮，女人味十足。（取材自微博）

24歲女歌手竇靖童是天后王菲與竇唯之女，打扮中性、前衛，作風特立獨行，但她近日罕見曬出長髮、穿裙子的照片，被讚「好美」。

來源：YouTube

網易娛樂報導，竇靖童在網上曬出一組照片，畫面中她一改過去的極短髮，以黑色長髮亮相，前面還有可愛的短劉海，完全不同以前酷酷的形象，其中一張照片，竇靖童更突破自我，穿著飄逸的花裙，戴上彩紅般的小帽及橢圓墨鏡。

新造型讓網友眼睛一亮，有評論稱：像假髮哈哈、乖乖你好美、老公你突然變老婆了、童童長頭髮太好看了、好有女人味。

不僅如此，竇靖童此前也為時尚品牌拍攝宣傳片時留長髮、穿大深V背心，展現以往幾乎不曾流露的性感，讓網友跌破眼鏡，激動直呼「寶貝辣起來了、好美好冷艷」、「居然有一點點性感」。

事實上，竇靖童的前衛打扮一直都被外界拿放大鏡審視，有次她拍攝一支巧克力廣告，髮型極度不對稱，極短的劉海參差不齊，頭髮被大量打薄，卻又有幾撮頭髮及肩，許多網友看過後，忍不住吐槽根本是「死亡劉海」。

此前，竇靖童的機場照經常被網友拿出來議論， 她現身機場時總是一副中性風打扮，絲毫不注意自己的女明星身分，十分接地氣，被笑稱是「女漢子」一枚。而每次走機場時也總是大步流星，瀟灑酷帥，個性有範兒。

據報導，竇靖童入行多年，涉足音樂、影視、時尚等多個領域，造型也在不斷突破，相信在媽媽王菲的天后光環加持以及自己的努力下，竇靖童未來在演藝圈能貢獻出更多優秀的作品和炫酷的造型。

機場 王菲 時尚

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