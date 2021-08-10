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胡杏兒發千字文 撇夫「世紀軟飯王」

娛樂新聞組／綜合報導
胡杏兒。（取材自微博）
胡杏兒。（取材自微博）

香港女星胡杏兒的商人老公李乘德，在社交媒體曝光帶兩個兒子在雨中散步的溫馨時刻，有網友留言指李其實是「世紀軟飯王」，天天帶著孩子玩樂。胡杏兒以英語千字文留言力撐老公。

新浪娛樂報導，胡杏兒稱以前不理網友的評論，但這次留言是想澄清一點，老公跟她一起之前，在社交網上很低調，他把社交網戶口由私人轉為公開，是想保護她及兒子們，讓支持他們的人，能立馬知道他們發生什麼事。

胡杏兒說老公現在可以隨時「退休」：「但我可以肯定的是，他多年來一直努力工作及養家，並已建立非常成功的事業，我可以說，如果他不想上班，是絕對可以的，不是因為我，而是他歷年來、包括在認識我之前，他在事業上已付出不少心機和努力。」

胡杏兒說，老公多時間帶孩子，是因為她常回內地工作：「我非常感謝這位老公及終身伴侶，雖然他要工作，但他願意花更多時間在孩子上。現階段他的事業是非常穩定，令他可以有更多時間花在家庭上，同時我更要感謝他，讓我能繼續在事業上打拚。」

「對我而言，凡事非以金錢來衡量，我幸運的有機會來證明自己，追尋夢想，我們必須支持及尊重所有在任何行業中努力工作的女性及男性。當然每人都有發表己見的權利，但重要的是要尊重別人。尤其是如果你在別人的社交平台中，不是留下正面及尊重的留言時，請謹記，這是別人的平台，不是你的。」胡杏兒以英語千字文護夫，李乘德也以英語回覆，並搞笑地說：「嘩！感謝李太太，自從你和我一起之後，英語變得更好了。」

胡杏兒跟商人老公李乘德育有三子。（取材自微博）
胡杏兒跟商人老公李乘德育有三子。（取材自微博）

工作 退休 香港

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