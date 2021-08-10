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吳秀波前女友化濃妝 獨自慶生顯落寞

娛樂新聞組／綜合報導
陳昱霖化濃妝，和以前不同。（取材自微博）
陳昱霖化濃妝，和以前不同。（取材自微博）

吳秀波前女友陳昱霖在社交平台上更新一組照片，為自己慶祝33歲的生日。照片中，陳昱霖臉上化著精緻的妝容，大大的眼睛配上纖長的睫毛，眼神相當冷酷，濃妝豔抹的樣子和過去清純的形象差別很大。

吳秀波前女友陳昱霖出獄後氣質大變，圖為兩人先前的合照。（ 取材自微博）
吳秀波前女友陳昱霖出獄後氣質大變，圖為兩人先前的合照。（ 取材自微博）

另一張照片中，陳昱霖站在浴室裡自拍，看著有些落寞。她戴著鑲滿鑽石的耳環，盡顯富貴。網易娛樂報導，照片曝光後，引發不少網友評論。有人覺得陳昱霖現在氣質大變，相較過去更加冷艷。

2018年，陳昱霖在朋友圈公布自己和已婚藝人吳秀波是戀人關係，並且兩人在一起已經有7年的時間。

整個出軌醜聞發酵沒多久，陳昱霖就被公安機關帶走，因為她被吳秀波指控涉嫌敲詐勒索罪。而後吳秀波的妻子何震亞出面發聲稱，全家人受到陳昱霖的恐嚇騷擾，對方還索要幾千萬的巨額錢財，考慮再三她決定報警。因此陳昱霖在牢裡待了三年，目前已經出獄。

因為與吳秀波的醜聞事件，陳昱霖已經無法再當演員。吳秀波也是一樣無法在娛樂圈立足，之前有媒體報導稱他今後將不再從事演員這個職業。

退圈後的吳秀波幾乎沒有在大眾面前出現過，不過他的一舉一動依然受到關注。2020年9月初，有網友爆料吳秀波在美國的豪宅降價甩賣，可惜賣不出去。

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