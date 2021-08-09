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55歲劉嘉玲美麗氣質依舊 保養秘訣大公開

記者黃保慧／即時報導
劉嘉玲透露靠著運動、舞蹈維持身材。圖／東森自然美提供
劉嘉玲透露靠著運動、舞蹈維持身材。圖／東森自然美提供

影后劉嘉玲為新的保養品牌代言，首波宣傳影片也上線，她在訪談中透露自己的人生觀，更分享自己由內而外的保養方式，認為，「保養是一種文化，是一種內涵，是一種幸福的能力，更是一種熱愛生活的態度。」

55歲的港星劉嘉玲出道近40年，在華人影壇已有崇高的地位，而她每回出席活動，仍可見她美麗氣質依舊，她在訪談節目「對照記」與不同領域女性的對談，透露：「人生不可能完美，要懂得接受自己的美，美是做自己，更是源源不絕的爆發力，女人在每個階段對自己有足夠的了解、足夠信心，就會散發不同的美，當我走到這個年齡，我比以前更漂亮、更開心、更能接受自己。」

影片來源：YouTube

無論工作、生活都全力以赴的劉嘉玲表示：「生活與工作是非常艱苦的，當有適當時間還是要讓自己享受一下生活帶給我們的自然美。」她熱衷運動，也鍾情SPA美容，更有一套自己的保養心法，她曾在社交平台透露，保養是一種文化，是一種內涵，是一種幸福的能力，更是一種熱愛生活的態度。

她今年5月在上海拍攝代言廣告，在拍攝片場，劉嘉玲請工作人員為她準備了許多不同種類的音樂，可以將她融入到不同情境，她發揮表演藝術天份，當場即興起舞，讓導演和在場眾人又驚又喜。劉嘉玲更透露日常保養維護身材的小秘密，就是靠著運動和舞蹈，以及身體美容保養，來讓自己閃閃發亮。

工作 導演 華人

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