張丹峰送洪欣辣椒花 高調秀恩愛「翻車」 網友冷嘲熱諷

張丹峰送洪欣的辣椒花。（取材自微博）

綜藝節目「請吃飯的姐姐」開播，節目裡，可能是為了慶祝「芬榮茵欣」大飯店開業，嘉賓之一洪欣的老公張丹峰特意請了節目組給洪欣送了一大把「辣椒花」，寓意是「紅紅火火」。

新浪娛樂報導，不知道是這送「辣椒花」的操作太迷惑，還是節目組有意無意地用這個話題當「噱頭」來給節目製造熱度，於是#張丹峰送洪欣辣椒花#的話題就上了熱搜。

結果上了熱搜以後，本應該是大家齊刷刷祝福的「秀恩愛」操作，變成了大家的「冷嘲熱諷」。

有網友覺得張丹峰和洪欣當初鬧出了那麼一檔子事情，如今還要在電視上秀恩愛，是不是有點尷尬，還有網友覺得當年張丹峰就是立得「好老公」人設走紅，結果和女助理深夜在房間待那麼久被拍，事後也沒正面回應做了什麼，這時候怎麼好意思再「營銷」好男人形象。

據報導，更有網友吐槽說本來以為張丹峰和洪欣已經離婚了，沒想到還在秀，但互聯網是有記憶。

好好的一個熱搜話題，裡邊多半都是網友在抱怨張丹峰的。

「女經紀人」事件已經過去很久了，哪怕後來張丹峰帶著洪欣一塊出來闢謠解釋，但網友似乎並沒有相信，時至今日，還是有不少網友覺得是張丹峰對不起洪欣。