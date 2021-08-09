倪妮生日 Angelababy、張雨綺送祝福

Angelababy和倪妮是一對好閨密。（取材自微博）

中國 藝人Angelababy楊穎8月8日在社交平台發文為倪妮慶生，並曬出兩人合影，引起網友熱議。

貓眼娛樂報導，楊穎親密稱呼倪妮為「寶貝」，並祝福：「生日快樂，想你了，願你每天開心」，再加上生日蛋糕的表情符號，言語間友誼滿滿。

照片中，楊穎身穿黃色長裙，肩上的泡泡袖設計讓她看起來像一位公主，此外她的長髮也被盤成公主頭，配上濃眉大眼的五官，甜美十足，而倪妮也穿著同色系禮服，短頭髮的她朝著鏡頭瀟灑比耶，大紅唇配上眼線凸顯其強大氣場，兩人打扮各有各的美感。

網友看到二人同框後紛紛在評論區和楊穎一起為倪妮慶生，有人還曬出各種楊穎與倪妮的同框圖，並親密稱倪妮為「美妮」，也有網友祝福兩人：「美女友誼天長地久。」

其實，8月8日不僅是倪妮的生日，藝人張雨綺以及佟麗婭也在這天迎來了新的一歲。在Baby發文為倪妮慶生後不久，壽星張雨綺也在線為其他兩位送上生日祝福。

她開心寫道：「一『綺』張雨綺祝『妮』倪妮生日快樂『丫』佟麗婭」，真是有心啦。隨後佟麗婭轉發張雨綺動態，並回應：「雨（與）妮（你）佟（同）樂，生日一線牽，珍惜這份緣～」倪妮緊隨其後寫道：「『綺』妙的緣分『丫』，愛『妮』們！」