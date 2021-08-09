紐約亞洲電影節 林家棟奪亞洲之星 許鞍華獲終身成就奬

香港演員林家棟獲得紐約亞洲電影節「亞洲之星」大獎。（取材自微博）

紐約 亞洲電影 節在當地時間8月6日至22日舉行，今年的「香港 全景」電影系列，共挑選15部香港電影，並透過線上、室內影院及戶外放映，而今年「亞洲之星」大獎由曾憑「樹大招風」成為香港電影金像獎最佳男主角的林家棟所奪得。

香港01報導，今年的「香港全景」電影系列有15部作品，其中包括早前上映的「總是有愛在隔離」、「逃獄兄弟」、「一秒拳王」及「狂舞派3」，當中還有剛在香港上映的「鬼同你住」、「殺出個黃昏」及「媽媽的神奇小子」等，另外還有將在本月19日上映，由已故導演陳木勝執導的「怒火」。

此外，紐約亞洲電影節將會頒發終身成就奬給予六奪金像獎最佳導演獎的許鞍華，並會放映她早年的作品「胡越的故事」和「投奔怒海」，另外觀眾也可從文念中執導的「好好拍電影」，了解許鞍華的光影人生。

此外，大會也會頒發「亞洲之星」大奬予林家棟，而他有份演出的「手捲煙」、「智齒」，和擔任監製及聯合編劇的「殺出個黃昏」也會在紐約亞洲電影節上播放。

忙於宣傳「殺出個黃昏」的林家棟因工作未能前往當地領獎，不過電影節卻相當有心，速遞獎座到他的辦公室送上驚喜，林家棟也拍影片答謝電影節支持。

另據香港明報報導，林家棟在影片中同時勉勵行內電影工作者，他表示，過去一年因為疫情，香港電影有稍為停下來，希望疫情盡快離開，我們可以再拍更多更好的電影給大家。希望將來有機會親自飛到紐約，多謝大家！」