我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葛謨準備打持久戰 幕僚長德羅莎「不堪壓力」先辭職

周揚青上節目談戀愛 被告白「像來迎娶妳」

記者林士傑／綜合報導
周揚青(左)心疼羅昊上節目時很不自在。（取材自微博）
周揚青(左)心疼羅昊上節目時很不自在。（取材自微博）

中國網紅周揚青去年4月PO爆料文，徹底斬斷和台灣藝人羅志祥的關係，分手後自創品牌業績蒸蒸日上，在演藝圈也發展得有聲有色，近來在「女兒們的戀愛」第四季和「好利來」執行總裁羅昊談戀愛，羅昊在首集笑稱節目團隊陣仗很大，甜蜜告白：「我像要來迎娶妳。」

身家32億人民幣（約4.93億美元）的羅昊說因不曾參加綜藝節目，加上沒被採訪的經驗，起初內心相當抗拒，然後霸氣喊話：「但是我是為了濛濛（周揚青暱稱）來的，是為了和濛濛一起談戀愛的。」他自認個性偏主動，往往是自己追著周揚青跑，在首集中開車直奔周揚青的住處「約會」，未料霸氣態度在開錄之後全變了樣，秒變成「小綿羊」。

由於羅昊難以適應周遭滿滿的攝影機，緊張到全身僵硬之外，對於周揚青的提問多半是沉默以對，顯見其壓力之大。周揚青見羅昊如此不自在、尷尬，心疼表示：「我們昊平常不是這樣的！」透露在追求期間，羅昊常替她按摩、講故事幫助她入眠，非常貼心。

不過周揚青也說絕大部分的男生在追求跟交往的態度不同，想趁錄影期間好好觀察羅昊，但是羅昊先前被爆帶其他女生上飯店，看來兩人的「戀愛之路」挑戰重重。

周揚青 台灣 羅志祥

上一則

送愛女來美留學 李李仁不捨飆淚

下一則

任家萱鬼月拍鬼片 親友送貼身平安符

延伸閱讀

周揚青斷開羅志祥熱戀5億總裁 羅昊認了想娶她

周揚青斷開羅志祥熱戀5億總裁 羅昊認了想娶她
周揚青剛官宣認愛 爆分手富二代秒約會新對象

周揚青剛官宣認愛 爆分手富二代秒約會新對象
周揚青才認愛富二代 驚傳分手 有約會新對象

周揚青才認愛富二代 驚傳分手 有約會新對象
紅三代與富二代的戀愛 周揚青放閃：我們三觀相符

紅三代與富二代的戀愛 周揚青放閃：我們三觀相符

熱門新聞

林俊傑日前在新加坡打完疫苗。圖／摘自微博

吳亦凡涉強姦罪爆供出同夥 林俊傑3點聲明回應了

2021-08-01 13:54
吳亦凡已被警方拘捕。（取材自微博）

大義滅親後慌了？吳亦凡媽媽跪求都美竹「當兒媳婦」

2021-08-04 03:06
范冰冰自2018年因捲入逃稅風波後，去年重啟演藝活動，但事業與人氣受到重擊大不如前。（取材自微博）

范冰冰陷吳亦凡風波「發福+駝背」大媽樣網瘋傳

2021-08-07 20:16
丹尼爾雷德克里夫長大後繼續認真拍戲，沒有變壞或糜爛、頹廢。（路透資料照片）

少年得志大不幸？「哈利波特」丹尼爾：讓大家失望了

2021-08-03 13:52
吳亦凡被爆在獄中細節。（取材自微博）

吳亦凡獄中狀況曝光？遭爆捅菊花、聞排泄物入睡

2021-08-04 20:33
中國藝人吳亦凡涉誘姦未成年少女遭拘留，還爆出涉毒。（取材自微博）

吳亦凡逃跑回加拿大前被逮？被爆供出6明星、官二代

2021-08-05 20:48

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 美國39金排第一 中國38金第二

1張圖／東奧獎牌榜 美國39金排第一 中國38金第二
北京動物園遊客打群架 引發動物仿效互毆

北京動物園遊客打群架 引發動物仿效互毆
美國新增確診創6個月新高 官員：國家瀕臨崩潰

美國新增確診創6個月新高 官員：國家瀕臨崩潰
東奧金牌冠軍拱手還美國 中國上下一片嘆息

東奧金牌冠軍拱手還美國 中國上下一片嘆息
中國全面暫停歐美線貨機過夜 運價漲定了

中國全面暫停歐美線貨機過夜 運價漲定了