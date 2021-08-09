周揚青上節目談戀愛 被告白「像來迎娶妳」

周揚青(左)心疼羅昊上節目時很不自在。（取材自微博）

中國網紅周揚青 去年4月PO爆料文，徹底斬斷和台灣 藝人羅志祥 的關係，分手後自創品牌業績蒸蒸日上，在演藝圈也發展得有聲有色，近來在「女兒們的戀愛」第四季和「好利來」執行總裁羅昊談戀愛，羅昊在首集笑稱節目團隊陣仗很大，甜蜜告白：「我像要來迎娶妳。」

身家32億人民幣（約4.93億美元）的羅昊說因不曾參加綜藝節目，加上沒被採訪的經驗，起初內心相當抗拒，然後霸氣喊話：「但是我是為了濛濛（周揚青暱稱）來的，是為了和濛濛一起談戀愛的。」他自認個性偏主動，往往是自己追著周揚青跑，在首集中開車直奔周揚青的住處「約會」，未料霸氣態度在開錄之後全變了樣，秒變成「小綿羊」。

由於羅昊難以適應周遭滿滿的攝影機，緊張到全身僵硬之外，對於周揚青的提問多半是沉默以對，顯見其壓力之大。周揚青見羅昊如此不自在、尷尬，心疼表示：「我們昊平常不是這樣的！」透露在追求期間，羅昊常替她按摩、講故事幫助她入眠，非常貼心。

不過周揚青也說絕大部分的男生在追求跟交往的態度不同，想趁錄影期間好好觀察羅昊，但是羅昊先前被爆帶其他女生上飯店，看來兩人的「戀愛之路」挑戰重重。