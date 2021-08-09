范冰冰捲吳亦凡風波 發福大媽模樣遭瘋傳

范冰冰被拍到發福身影。 （取材自微博）

中國藝人范冰冰 自2018年因捲入逃稅風波後，去年重啟演藝活動，但事業與人氣受到重擊大不如前，近來她又衰陷吳亦凡 風波中，讓她忍不住出面闢謠。豈料才剛平息謠言，隔沒幾天又遭爆料，被網友拍到她在咖啡廳素顏的模樣，引來熱議。

噓！星聞報導，日前有網友在「小紅書」上爆料，表示在咖啡廳偶遇范冰冰素顏模樣，照片中只見范冰冰披頭散髮且駝背地坐在椅子上，身材也明顯發福許多。照片一出，網友們都忍不住直呼：「怎麼現在像大媽一樣啊」、「她好像胖了」，紛紛表示她與螢幕前的模樣落差甚大。

中國藝人吳亦凡遭爆「酒桌選妃」後，網路上流傳著許多不法「選妃」內容，當中還謠傳范冰冰疑似以公益之名行選妃之實，對此范冰冰則罕見出面報警，並在網路上澄清謠言，表示不排除對謠言散布者提告。

吳亦凡 獄中看張藝興掃黑

另據 ETtoday報導，吳亦凡遭踢爆誘姦未成年少女後，7月底被北京 朝陽警局刑事拘留，全案仍在持續偵辦中。有網友透露，看守所固定一個頻道「北京衛視」，每天晚上從6點半開始到晚上9點可收看，恰好張藝興和孫紅雷主演的「掃黑風暴」定檔8月9日，吳亦凡有望可以觀賞到昔日EXO隊友的作品，兩者處境差很大。

鹿晗、吳亦凡、黃子韜、張藝興都在EXO出道，四人現都回中國單獨發展，這些年都受到比較，檯面上的互動，以及私下的交情，也都被放大鏡拿來檢視。吳亦凡如今被刑事拘留，20個代言一夕蒸發，並且被官方點名失德藝人下令封殺。

據報導，相較之下，張藝興影歌視三棲，最新作品「掃黑風暴」飾演掃黑警察林浩，身穿皮衣、造型精明幹練，爲了貼合人物，剪了短髮將皮膚塗黑，該題材掃黑除惡，傳播正向能量，官宣定檔在北京衛視播出，網友爆料看守所晚上能夠收看電視台，算是為數不多娛樂時間，因此不少網友感嘆，「此情此景，不知道吳亦凡該作何感想？」