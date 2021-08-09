錄綜藝遇男童落水 向佐秒下海相救 網讚反應快

向佐在錄製綜藝時，英勇跳海救落水男童。（取材自微博）

香港 藝人向佐近日錄製綜藝節目時，小嘉賓不小心落水，船上的人連忙伸手試圖將他拉上來，向佐則直接跳下海，一點都沒有猶豫。下海後，向佐將男孩托起並將他送回船上，隨後自己才又重新爬上船，渾身都已經濕透。

貓眼娛樂報導，網友們紛紛在評論區留言大讚向佐反應好快，真是滿滿的正能量了，給他點讚。

這個綜藝節目叫「爸爸帶你闖一夏」，男童的名字叫辰辰，在節目中，向佐是他的父親。這大概就是父愛吧，無論多危險，但是保護孩子是自己的職責。

據報導，向佐是學武出身，師傅還是功夫巨星李連杰 ，出道當演員後不僅接拍了很多動作片，私下也一直堅持鍛鍊，也難怪他37歲還能有這麽好的身體素質。

而他能在孩子落水後反應那麽快，可能也和他升級為人父有關。向佐和郭碧婷因為合作節目而相識相戀，在2019年舉行婚禮，次年郭碧婷就懷孕並在10月1日生下女兒小奶黃。

報導說，對待妻女，向佐責任感滿滿，此前他過生日時，郭碧婷母女因還在隔離期無法參加派對，向佐就在網上曬出他們一家人過去的合照以表思念之情。

當然向佐也沒有忘記給孩子賺奶粉錢，他此次錄「爸爸帶你闖一夏」，帶著一群萌娃在海島上歷險，和小朋友們相處得都很不錯，變得溫和很多。