我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國女排拿下首面奧運金牌 美39金穩坐第一

東奧／美國女籃7連霸奪金 15分差大勝日本隊

吳磊拍嘔吐戲 灌水催吐超拚

娛樂新聞組╱綜合報導
吳磊拍嘔吐戲時，不惜強行灌水催吐。(取材自微博)
吳磊拍嘔吐戲時，不惜強行灌水催吐。(取材自微博)

男星吳磊工作室在社交平台上曝光吳磊新片「盛夏未來」的幕後花絮，為了拍戲，吳磊不停地給自己強行催吐，看著就讓粉絲揪心。

貓眼娛樂報導，電影「盛夏未來」聚焦00後成長與代際溝通問題，傳遞新一代年輕人面對青春期迷茫。影片講述即將高考的陳辰（張子楓飾）與校園紅人鄭宇星（吳磊飾）因為一個謊言意外相識，兩人在未解的青春裡互相陪伴，攜手面對成長的種種難題，並見證彼此成長的故事。

報導指出，幕後花絮裡，吳磊正拍攝一場嘔吐戲，為了力求真實，吳磊給自己灌了很多液體，礦泉水、氣泡水一瓶一瓶地喝，吐不出來就繼續喝，連灌好幾瓶，把臉都難受得憋紅了。

最後吳磊成功吐了出來，並按照劇本躺在自己的嘔吐物上。但這條導演並沒有給過，吳磊只能再次吃大量香蕉，繼續往肚子裡灌氣泡水。後面他經難受得咽不下去，嘴大大鼓起，仍繼續堅持，沒有叫苦，也沒有抱怨。粉絲看著直喊心疼，網友也讚吳磊敬業。

報導稱，21歲吳磊年紀不大，憑藉帥氣外表獲得高人氣，但童星出道的他拍戲其實非常拚。日前有網友爆料稱吳磊拍戲時臉部被燙傷，程度還頗嚴重，整個劇組為此全面停工。

粉絲知道後非常擔心，但工作室只回應是小傷，沒有大礙，並感謝大家關心，完全沒有賣慘的意思。

年輕偶像吳磊拍起戲來非常拚。(取材自微博)
年輕偶像吳磊拍起戲來非常拚。(取材自微博)

工作 導演 電影

上一則

江宏傑恢單報喜 與南韓桌球品牌合作

下一則

F.I.R.不改名惹罵 韓睿一度不敢開口唱歌

延伸閱讀

當年高考放榜

當年高考放榜
范冰冰捲吳亦凡案 闢謠聊天紀錄造假

范冰冰捲吳亦凡案 闢謠聊天紀錄造假
淚跪警方後…吳亦凡被圍毆影片瘋傳 又有受害者報警

淚跪警方後…吳亦凡被圍毆影片瘋傳 又有受害者報警
不瘋不狂不愛你

不瘋不狂不愛你

熱門新聞

林俊傑日前在新加坡打完疫苗。圖／摘自微博

吳亦凡涉強姦罪爆供出同夥 林俊傑3點聲明回應了

2021-08-01 13:54
吳亦凡已被警方拘捕。（取材自微博）

大義滅親後慌了？吳亦凡媽媽跪求都美竹「當兒媳婦」

2021-08-04 03:06
丹尼爾雷德克里夫長大後繼續認真拍戲，沒有變壞或糜爛、頹廢。（路透資料照片）

少年得志大不幸？「哈利波特」丹尼爾：讓大家失望了

2021-08-03 13:52
吳亦凡被爆在獄中細節。（取材自微博）

吳亦凡獄中狀況曝光？遭爆捅菊花、聞排泄物入睡

2021-08-04 20:33
中國藝人吳亦凡涉誘姦未成年少女遭拘留，還爆出涉毒。（取材自微博）

吳亦凡逃跑回加拿大前被逮？被爆供出6明星、官二代

2021-08-05 20:48
吳亦凡被網紅都美竹爆料，酒桌選妃、誘姦未成年少女，如今他被警方拘捕，未來狀況不明。（取材自微博）

吳亦凡爆抖出「7大明星」是共犯 瘋傳有400G證據影片

2021-08-06 00:34

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 美國38金追平中國 暫居第一

1張圖／東奧獎牌榜 美國38金追平中國 暫居第一
范冰冰陷吳亦凡風波「發福+駝背」大媽樣網瘋傳

范冰冰陷吳亦凡風波「發福+駝背」大媽樣網瘋傳
英國發現 疫苗可能無法防Delta病毒傳播

英國發現 疫苗可能無法防Delta病毒傳播
探監吳亦凡未果 上千女粉深夜警局門外鬧事

探監吳亦凡未果 上千女粉深夜警局門外鬧事
吳亦凡涉性侵毀了？ 回加拿大最慘恐遭「化學去勢」

吳亦凡涉性侵毀了？ 回加拿大最慘恐遭「化學去勢」