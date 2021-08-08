吳磊拍嘔吐戲 灌水催吐超拚

吳磊拍嘔吐戲時，不惜強行灌水催吐。(取材自微博)

男星吳磊工作 室在社交平台上曝光吳磊新片「盛夏未來」的幕後花絮，為了拍戲，吳磊不停地給自己強行催吐，看著就讓粉絲揪心。

貓眼娛樂報導，電影 「盛夏未來」聚焦00後成長與代際溝通問題，傳遞新一代年輕人面對青春期迷茫。影片講述即將高考的陳辰（張子楓飾）與校園紅人鄭宇星（吳磊飾）因為一個謊言意外相識，兩人在未解的青春裡互相陪伴，攜手面對成長的種種難題，並見證彼此成長的故事。

報導指出，幕後花絮裡，吳磊正拍攝一場嘔吐戲，為了力求真實，吳磊給自己灌了很多液體，礦泉水、氣泡水一瓶一瓶地喝，吐不出來就繼續喝，連灌好幾瓶，把臉都難受得憋紅了。

最後吳磊成功吐了出來，並按照劇本躺在自己的嘔吐物上。但這條導演 並沒有給過，吳磊只能再次吃大量香蕉，繼續往肚子裡灌氣泡水。後面他經難受得咽不下去，嘴大大鼓起，仍繼續堅持，沒有叫苦，也沒有抱怨。粉絲看著直喊心疼，網友也讚吳磊敬業。

報導稱，21歲吳磊年紀不大，憑藉帥氣外表獲得高人氣，但童星出道的他拍戲其實非常拚。日前有網友爆料稱吳磊拍戲時臉部被燙傷，程度還頗嚴重，整個劇組為此全面停工。

粉絲知道後非常擔心，但工作室只回應是小傷，沒有大礙，並感謝大家關心，完全沒有賣慘的意思。