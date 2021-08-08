周潤發獲頒榮譽博士 自爆見鄭裕玲比見媽多

周潤發獲頒榮譽博士。(取材自微博)

影帝周潤發 獲香港 浸會大學頒授榮譽人文學博士學位，以表揚他的專業成就及對全球電影 的重要貢獻，他致詞時妙語如珠、金句連發，聽得台下觀眾又感動又忍不住笑出來。

周潤發坦言出身自香港離島南丫島的他，很早就被母親帶去讀「社會大學」，30多個人擠在一間就唐樓，對鄉下小孩如他而言，實在太有壓迫感，因此有時候會躲進戲院裡，下午5點半的場子，前座2毫子，後座4毫子，他其實片子演什麼都不知道，只是喜歡在裡面吹冷氣，很小的時候就是在戲院裡度過。

周潤發與鄭裕玲曾是觀眾喜愛的螢幕情侶搭檔，不但在攝影棚朝夕相處，也常一起登雜誌封面。(取材自微博)

話鋒一轉，提到長大成人，周潤發形容自己又進了「無線大學」，從訓練班畢業後就不停拍戲，從早上6點拍到26點，也就是半夜2點，過了9年這樣的日子；那段期間他見過最多的女人甚至不是媽媽，而是鄭裕玲。

他說，兩人當時是無線螢幕情侶，常常一早就碰面，一整天拍完直到各自收工回家才分開，第二天一上戲又見到彼此，根本分別沒幾個小時。觀眾都被他這番話逗得哈哈大笑。

1980年代周潤發是影壇「英雄片」台柱，笑言每天在槍林彈雨中度過，一天能夠打上幾萬發子彈，分早、中、晚在不同的劇組拍戲。之後他上夜校學英文、好進軍好萊塢拍戲，又演了李安經典「臥虎藏龍」。他覺得電影好好玩，是個很有趣的行業，角色挑戰性好大，很感謝香港人給他好多鼓勵與包容，感謝香港這地方給他很多愛。