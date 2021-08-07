福原愛淚謝中國粉絲 日網轟「出賣靈魂」

福原愛接受大陸媒體「看看新聞」專訪，感謝中國大陸粉絲。(取材自微博)

福原愛 復工後接受中國大陸媒體專訪，影片曝光後再度引發中、日民眾兩極反應。她提及之前婚變，難過道：「那時我真的很痛苦。」並激情告白「我可以活到今天，真的是中國人這樣的支持我，真的很感謝他們」她一臉泫然欲泣，大陸網友猛喊心疼，日本 民眾則猛轟她根本已「出賣靈魂」。

福原愛接受大陸媒體「看看新聞」採訪，表示想要雙倍、三倍甚至是十倍奉還大陸粉絲的支持之恩。她自婚變後積極向大陸輸誠，看在日本民眾眼中難以理解。日本媒體「週刊女性PRIME」將這段訪問內容加上台灣 觀點整合報導，立刻引爆日本網友怒火，砲轟不想再看到福原愛。

日本網友最在意福原愛與兒女骨肉分離，寧可復出工作，也不回台灣與孩子團圓。如今她既不是接受日媒、台媒訪問，而是選擇了大陸媒體，日人更感莫名其妙。福原愛受訪時一度悲從中來，日本網友痛批她把自己營造成受害者，多人留言抗議不想再看到福原愛，對她極度反感。

不過福原愛已成功贏得大批大陸粉絲們的心，加上這已經是她第二次透過影片為大陸桌球選手劉詩雯加油，大陸粉絲瘋狂轉發這段受訪影片，大讚福原愛就是「自己人」，對她既是讚許又是心疼。福原愛說得一口流利北京腔，切換成東北方言更是地道，她受訪時不忘強調「中日友好」，討論度瞬間強壓大陸選手奧運賽況。

已經成為「前夫」的江宏傑，在台灣即將度過恢單之後的第一個父親節。他現在當奶爸時而崩潰、時而幸福，每天小孩在睡前總要大聲唱歌，成為他最頭痛的時刻。儘管如此，他的生活照中不時流露滿溢的父愛，對比之下只怕日本民眾更加不能諒解福原愛。