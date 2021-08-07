楊洋是另一個吳亦凡？無端被爆睡粉2年 經紀人喊告

微博漫畫爆料頂流男星睡女粉絲八卦，沒指名道姓卻燒到楊洋。(取材自微博)

在男星吳亦凡 因涉嫌強姦遭到北京 警方刑事拘留後，又有頂流男星被爆「睡女粉絲」，部分網友從爆料中的描述，猜測此人是以「微微一笑很傾城」走紅的楊洋，對此楊洋經紀人賈士凱表示，網上這些造謠式爆料，仗著不「指名道姓」就胡說八道抹黑，「已委託律師蒐證」。

微博爆料博主「吃瓜少女張小寒」PO出一組漫畫圖，內容是某頂流男星曾和一名富二代女星交往，兩人曾在杜拜留下愛的足跡，但分手後懷疑女方故意曝光戀情，而對交往圈內人興趣缺缺，轉向和女粉絲在一起。

在和女粉絲交往期間，這名男星被爆曾在生日會上用鋼琴彈奏女方喜歡的音樂，也收過女方不少昂貴禮物，但最引人注意的是，男星每次事後都會要求對方吃避孕藥，然而卻在2021年7月突然消失不聯絡了。

爆料一公開，網友發揮鍵盤柯南精神，循著「男星在杜拜拍戲」、「生日會彈鋼琴」、「分手富貴女星」等蛛絲馬跡猜測這名頂流男星疑似是楊洋。由於楊洋曾和富二代女星喬欣傳過緋聞 ，加上2019年曾到杜拜拍戲，有關生日會彈鋼琴，粉絲駁斥楊洋是在2018年生日會彈琴，並非2019年，以此駁斥漫畫爆料內容和藝人有關。

對此楊洋經紀人賈士凱表示：「剛下飛機，看完網上這些無端造謠式的爆料，仗著不『指名道姓』，就胡說八道抹黑。已委託律師蒐集證據中，羊毛(楊洋粉絲暱稱)和觀眾安心看劇就好。」