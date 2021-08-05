曾被吳京踢下四、五樓 謝霆鋒想到就怕

謝霆鋒（右一）拍「男兒本色」被吳京（右二）狠踢一記後，即飛出天台。（取材自微博）

電影 「怒火•重案」上映後，港星謝霆鋒 演的反派令人印象深刻，但他卻爆料，自己演得「最壞」的戲分都已經被剪了。採訪中他也回憶了此前拍戲中危險緊張的部分，講述自己對動作電影的使命感，也透露家裡一直保留著陳木勝、劉德華等前輩寫給自己的紙條。

新浪娛樂報導，謝霆鋒爆料，陳木勝導演 在和他談這部電影時問他想演好人還是壞人，他就回答一定要演壞人。這是他在2006年與甄子丹合作「龍虎門」之後，時隔15年再演對手戲。謝霆鋒談到這部電影裡的鬈髮型，笑談問造型師：「你為什麼把方便麵放在我頭上？」他爆料自己在這部電影裡「最壞」的戲分都已經被剪了。

謝霆鋒曾說過，從拍攝「特警新人類」開始就決定要走動作演員的路，因為香港電影是靠動作片聞名全世界，所以自己還有一些使命感，希望可以延續動作電影的精神。他說，每一位動作巨星都是他的偶像，他這麼拚命去拍去練，就是為了這些人，「他們給我帶來的是一種堅持，一種信念」。

謝霆鋒笑說經常是父母看完首映，才知道他又為演戲拚命，所以經常被媽媽「罵一晚上」。他也回憶，自己與吳京拍「男兒本色」時被吳京一腳踢下四、五樓的戲分，其實現在想起來依然後怕，「當時需要一點運氣」。

從「特警新人類」到「怒火•重案」，謝霆鋒與陳木勝導演六度合作，感情極深，他說自己在拍「怒火•重案」時，本來是重燃拍攝動作片的熱情，但沒想到陳導突然離世，所以現在也有些迷茫。他透露自己的燈上保留著很多前輩寫給自己的贈言，隨時抬頭就可以看到，陳木勝寫的是「堅守信念」，劉德華寫給他的則是「人善天不欺」。