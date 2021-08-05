被追問愛國立場 伊能靜曬舊文回應：答案早說過

伊能靜被追問愛國立場，她曬舊文回應。（取材自微博）

藝人小S 日前陷入「台獨」風波。同樣是台灣 藝人的伊能靜也一直被網友追問。日前伊能靜在自己的社交帳號評論區喊話網友：「別問了，答案很早就說過了！」並附上一張兩年前的動態截圖。

伊能靜2019年曾在微博發文表態我是中國人。（取材自微博）

網易娛樂報導，這張截圖是伊能靜在2019年發布的動態，視頻是小米粒唱「我愛北京天安門」的小奶音。伊能靜當時附文稱直播時被網友問是哪裡人，她的回答是「我是中國 人」，伊能靜自稱「祖籍山東濟南，父輩的血，山東人的個性，真的埋在骨肉裡。」

另據ETtoday報導，小S因為替台灣奧運「國手」加油，被中國大陸網友以「辱華」為由出征，因此丟了四個廣告代言，為此，台灣文化部、朝野民代、好友賈永婕等等，都公開聲援她，沒想到微博上也有一名22歲大陸男星戴子策公開力挺，直呼「一整個莫名其妙」，引起熱議。

戴子策是辯論綜藝「奇葩說」的辯手，常會在個人微博上分享日常，近日就針對小S陷入Instagram風波一事表達自己的意見，眼看對方受到大陸網友抨擊「覺得一整個莫名其妙」，更在文中逆風聲援對方，槓上網友「覺得別人得幫我們吶喊、得支持我們運動員，好像天經地義」。

戴子策抱持的與網友相反的意見，認為只要明星沒有公開表態，就不應該亂為藝人扣帽子，更激動地聲援小S說道「台灣人的文化習慣叫參加奧運的運動員國手，不然要她怎麼叫？（網友）有沒有太敏感、太矯枉過正、太沒有自信了」，最後還撂下一句狠話「我的點就是，不要給別人隨便扣這種拿不掉的帽子，這是作惡」。