我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山男子跑步失蹤3周 陳屍公園偏遠樹下被發現

南京確診者赴揚州打4天麻將…讓一座城淪陷了

被造謠「出軌吳亦凡」Angelababy怒提告

娛樂新聞組／綜合報導
Angelababy被造謠出軌吳亦凡。（取材自微博）
Angelababy被造謠出軌吳亦凡。（取材自微博）

出道十餘年的高人氣女星Angelababy，之前曾遭一位網友長期造謠，包括被指「出軌吳亦凡」等，她憤而告上法院，日前北京互聯網法院判她勝訴。

ETtoday報導，據法院判決書內容，一名58歲張姓女子經營公眾號「新娛小王子」，為了得到高流量換取商業資源，長期編造有關Baby的不實內容。她曾聲稱Baby在錄製綜藝節目期間出軌，對象正是最近名聲掉到谷底的吳亦凡，還爆料兩人在深夜約會，因為捏造太多假消息，被Baby告上法院。

Baby向張姓女子求償15萬元（人民幣，下同，約2.3萬美元）的經濟損失，以及20萬元的精神損害撫慰金。法院最終在8月4日判決Angelababy勝訴，張姓女子必須公開道歉，並且賠償精神撫慰金加合理維權支出，總計要支付6萬元（約9280美元）。

此外，吳亦凡被警方刑事拘留，全案以涉嫌強姦罪偵辦，目前個人微博、工作室微博都已關閉。事件延燒至整個娛樂圈，不斷出現新的謠傳，井柏然、范冰冰、包貝爾日前到警局報案，知名主持人何炅也不滿被誹謗報警，中國明星為抵制造謠直接報警處理，然而也遭到批評「浪費警力」，再度引發爭議。

吳亦凡 微博 北京

上一則

被追問愛國立場 伊能靜曬舊文回應：答案早說過

下一則

洛杉磯也有受害者？吳亦凡淫行曝光 母崩潰爆入院

延伸閱讀

吳亦凡獄中狀況曝光？遭爆捅菊花、聞排泄物入睡

吳亦凡獄中狀況曝光？遭爆捅菊花、聞排泄物入睡
吳亦凡遭拘留 韓媒下標「EXO前團員」惹怒粉絲

吳亦凡遭拘留 韓媒下標「EXO前團員」惹怒粉絲
大義滅親後慌了？吳亦凡媽媽跪求都美竹「當兒媳婦」

大義滅親後慌了？吳亦凡媽媽跪求都美竹「當兒媳婦」
范冰冰捲吳亦凡案 闢謠聊天紀錄造假

范冰冰捲吳亦凡案 闢謠聊天紀錄造假

熱門新聞

疑似吳亦凡選妃畫面流出。（取材自微博）

疑吳亦凡選妃畫面流出 辣妹「騎乘式」熱吻太震撼

2021-07-25 04:24
林俊傑日前在新加坡打完疫苗。圖／摘自微博

吳亦凡涉強姦罪爆供出同夥 林俊傑3點聲明回應了

2021-08-01 13:54
丹尼爾雷德克里夫長大後繼續認真拍戲，沒有變壞或糜爛、頹廢。（路透資料照片）

少年得志大不幸？「哈利波特」丹尼爾：讓大家失望了

2021-08-03 13:52
吳亦凡已被警方拘捕。（取材自微博）

大義滅親後慌了？吳亦凡媽媽跪求都美竹「當兒媳婦」

2021-08-04 03:06
「平安北京朝陽」在新浪微博通報，吳亦凡正式因涉嫌強姦罪遭警方拘留。圖／截取自微博

吳亦凡遭刑事拘留 警方證實「涉嫌強姦罪」

2021-07-31 10:55
吳亦凡已遭警方拘留。（取材自微博）

受害女疑似僅13歲 吳亦凡又爆性賄賂、群交、染性病

2021-07-31 23:34

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國32金領先 美27金居次 台維持2金

1張圖／東奧獎牌榜 中國32金領先 美27金居次 台維持2金
吳亦凡獄中狀況曝光？遭爆捅菊花、聞排泄物入睡

吳亦凡獄中狀況曝光？遭爆捅菊花、聞排泄物入睡
MSNBC媒體同業率先開炮：CNN應開除主播葛謨

MSNBC媒體同業率先開炮：CNN應開除主播葛謨
邁阿密班機對空服員伸鹹豬手 他遭膠帶五花大綁

邁阿密班機對空服員伸鹹豬手 他遭膠帶五花大綁
中防控疫情：非必要、非緊急事由 暫不簽發出入境證件

中防控疫情：非必要、非緊急事由 暫不簽發出入境證件