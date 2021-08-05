被造謠「出軌吳亦凡」Angelababy怒提告

Angelababy被造謠出軌吳亦凡。（取材自微博）

出道十餘年的高人氣女星Angelababy，之前曾遭一位網友長期造謠，包括被指「出軌吳亦凡 」等，她憤而告上法院，日前北京 互聯網法院判她勝訴。

ETtoday報導，據法院判決書內容，一名58歲張姓女子經營公眾號「新娛小王子」，為了得到高流量換取商業資源，長期編造有關Baby的不實內容。她曾聲稱Baby在錄製綜藝節目期間出軌，對象正是最近名聲掉到谷底的吳亦凡，還爆料兩人在深夜約會，因為捏造太多假消息，被Baby告上法院。

Baby向張姓女子求償15萬元（人民幣，下同，約2.3萬美元）的經濟損失，以及20萬元的精神損害撫慰金。法院最終在8月4日判決Angelababy勝訴，張姓女子必須公開道歉，並且賠償精神撫慰金加合理維權支出，總計要支付6萬元（約9280美元）。

此外，吳亦凡被警方刑事拘留，全案以涉嫌強姦罪偵辦，目前個人微博 、工作室微博都已關閉。事件延燒至整個娛樂圈，不斷出現新的謠傳，井柏然、范冰冰、包貝爾日前到警局報案，知名主持人何炅也不滿被誹謗報警，中國明星為抵制造謠直接報警處理，然而也遭到批評「浪費警力」，再度引發爭議。