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郭富城深夜曬合影為方媛慶生：老婆 永遠愛你

娛樂新聞組／綜合報導
郭富城曬出她與方媛的合影，慶祝妻子34歲生日。（取材自微博）
郭富城曬出她與方媛的合影，慶祝妻子34歲生日。（取材自微博）

港星郭富城5日曬出她與方媛的合影，為對方慶祝34歲生日。搜狐娛樂報導，照片中，兩人面前是一個粉色有玫瑰花的蛋糕，郭富城配文：「老婆生日快樂，永遠愛你。」

鏡週刊報導，郭富城2017年迎娶小22歲的大陸網紅方媛，婚後方媛生下兩個女兒，天王嫂地位坐得愈發穩固，只是郭富城甚少帶嬌妻出現在他的天龍社交圈內。日前方媛貼出「一打二」帶女兒飛上海與郭富城相會的影片，卻被發現搭的是經濟艙，郭富城因此遭網友酸「小氣」。

細看方媛這些年在社群網站上曬照風格，從早期網紅風，到秀名牌的名媛風，後來又轉成簡樸風，看來天王嫂形象丕變，經營很用力。

此外，集結三大影帝郭富城、劉青雲、古天樂主演警匪動作片「掃毒3」，原定前往泰國取景，先前已有大批工作人員到當地搭景，但因當地疫情再度爆發，決定改回香港拍攝，打造出「超大型泰國村」，讓電影公司損失近千萬元港幣（約128萬美元）。

郭富城這次飾演臥底，前陣子也在微博上曬出身穿背心、蓬頭垢面的照片，表示為了電影角色辛苦都是值得的，「不忘初心，努力做到最好」，讓影迷相當期待他在片中的表現。

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