惠英紅抑鬱過往入戲 觀眾嚇到不敢睡

惠英紅塑造了一個性格多變的角色。（取材自豆瓣電影）

近期完結的港劇《刑偵日記》圍繞不同的心理疾病患者，講述了一段懸疑故事。劇中，楊碧芯（惠英紅飾）飽受精神分裂困擾，差點害死了兒子葉勁峰（王浩信飾），葉勁峰驚嚇過度，分裂出另一重人格，雙重人格的葉勁峰被招攬加入特案組，偵破多宗驚悚懸案。早前，惠英紅受訪時坦言自己曾經罹患抑鬱症，並以自己接受治療的經歷，向患病者呼籲：「不要害羞，這只是一個病，不丟人也不傳染，只要去看病，總會有好的一天。」她希望通過《刑偵日記》這部劇，能讓更多人關注精神疾病患者，給予他們關愛和幫助。

劇中病例有憑有據

《刑偵日記》採用多線並行的方式，全劇穿插了多個案件，每一個案件之間又有延續以及不同的伏筆，同時，故事將「精神分裂」「多重人格」精神疾病融入劇中，其中包括輕度躁狂和被害妄想症等，劇中人深陷其中，也為案件的偵破帶來了諸多可能性。

惠英紅表示《刑偵日記》編劇是自己多年的好友，在劇本創作階段，編劇曾經和心理學專家相處了兩年多，劇中涉及的病例都是「有根有據」。惠英紅因曾罹患抑鬱症，研讀過心理學方面的書、上過情緒課程。她表示，因為要保護自己，控制自己不會犯病，所以她對於這方面有大量的了解，自己也算是「半個」相關病症的心理專家，「而且拍這種戲，醫學專業的知識不能錯，必須很認真。我們也有顧問專家去評估這些病症。」

《刑偵日記》中惠英紅的表演獲得網友一片稱讚，編劇劉小群說，這部劇想要表達對精神病弱勢群體的關心，這跟紅姐（惠英紅）一拍即合。「大家都說被紅姐嚇到了，甚至嚇到睡不了覺，但如果你看下去，會看到紅姐不一樣的表演。」

惠英紅坦言，自己病情嚴重的時候曾產生過幻聽。拍戲過程中，她將自己的經歷融入到了表演中，「我跟導演 說，這是我親身經歷的一些東西，我想放進去。」

雖然《刑偵日記》集中展現了不同的精神疾病，以至於造成了「全員病人」的說法，但在惠英紅看來，精神類疾病確實在我們的日常生活中很普遍，「我見過一個演員，一個人對著空氣打架，還拉著別人問，你沒看到（這個人）嗎？他是很嚴重的精神分裂。另外一個很有名的演員朋友，也是幻聽幻覺，最後去世在家裡。」

因為精神分裂的關係，惠英紅飾演的楊碧芯擁有多個「面孔」，劇中需要飾演七八種不同情況下的自己。楊碧芯外表溫柔平和，說話也輕聲細語，面對女兒時滿眼慈祥和愛意，看上去是一位溫柔的母親；當得知兒子對女兒說自己已經死了，明明眼中含淚的她，忽然看到兒子給自己安置的骨灰龕，在靈位前的眼神瞬間變得凌厲、恐怖；後來她知道養母對女兒並不好，立刻打電話，語氣平緩地威脅對方，眼神中流露出來的凶狠讓人不寒而栗。

惠英紅表示，她見過很多精神病人，沒有犯病的時候，都是一副很正常的樣子，很簡單、單純，犯病的時候，由於受到外界刺激等原因，會產生出另一個「人格」，通常會帶著另外一個病種出現，比如狂躁病等，同時也會帶有破壞力、殺傷力。「其實每個人都有多重性格潛伏著，如果你可以控制好，它就不會跑出來。」

惠英紅（左）飾演的楊碧芯和王浩信（右）飾演的兒子有精采對手戲。（取材自豆瓣電影）

楊碧芯在陷入病症時會產生幻覺、幻聽，虛實擾亂讓她內心十分動搖。惠英紅坦言，作為母親，為避免對自己的孩子造成更大的傷害，她殘存的理智也在與病痛作鬥爭，這是在演繹過程中最大的挑戰。「其實整個演出過程很順利，之前所有的功課都做好了，演的時候不需要再調理什麼。楊碧芯的性格如何，她遭遇過什麼，前期都知道。她為什麼會發病，順著劇本走就好了。」

在惠英紅看來，楊碧芯的困境在於，她很愛她的家，愛她的老公、兒女，但是她的家被破壞，因此楊碧芯受到刺激，才會讓她有精神分裂。「楊碧芯是一個悲劇人物。」

笑著罵人最恐怖

劇中，楊碧芯的女兒被連環殺手迫害後精神出現了問題住院，醫院裡有一個女生一直在欺負她，楊碧芯二話不說跑去當義工。當得知這個欺負她女兒的女生過敏 ，還故意拿花生醬餵她，雖然是笑著的，卻用冰冷的眼神說著最殘忍的話，「你有病，說的話，誰信？」「楊碧芯餵你吃花生醬」也迅速引發網友熱議。

對於這一場戲的拍攝，惠英紅表示，她希望用比較有想像空間的方法去演繹，而不是單純的兇巴巴，所以會以微笑帶著恐嚇，讓觀眾去想像楊碧芯的病情到底有多嚴重， 「我想留著這個空間，所以沒有張牙舞爪地去兇，去嚇人，那樣也是套路太明顯。一些人更讓你毛骨悚然，就是笑著去罵你，那樣更恐怖。」

全員患病 劇組：盼大眾更理解

《刑偵日記》圍繞不同的心理病患者，講述一段段懸疑驚悚的故事。劇中幾乎「全員患病」的設定，成為觀眾熱議的焦點。編劇劉小群表示，劇中的「精神疾病」設定並非為了獵奇，「我們並未設計所有角色都有病，只是盡量借角色的身分和衝突反映現今社會上人們的壓力，希望令觀眾對都市情緒病有更立體的了解和同情。」

《刑偵日記》中的主要破案手段——筆跡分析，在過往港劇中很少出現。《刑偵日記》編劇花費了兩年多的時間跟各位專家各種磨合、碰撞，例如在裸屍的背上寫字的時候，要跟專家溝通，根據殺手的心態和情緒去寫。在創作過程中，《刑偵日記》並沒有著墨在精神病患者對社會產生的破壞上，只在社會對精神病患者的誤解和歧視 上作出反映，希望對精神病患者有更真切的了解和同情。

《刑偵日記》劇照。（取材自豆瓣電影）

王浩信飾演的人格解離症患者，主創團隊此前做了大量資料蒐集，包括與病患對談了解痛苦的狀況。劇中，在「朱璣」這個副人格消失之後，王浩信飾演的葉勁峰冒很大的風險去找他，有人問他，為什麼要冒這個險？葉勁峰回答：「是因為有了他，我才沒有那麼孤單。」這一句話就是來自真正的人格解離症患者，主創把它放到劇裡，希望觀眾理解他們的孤獨和痛苦。

劉小群表示，很多人說精神病人很危險，這部劇想將他們真正的痛苦展現出來，這些是大眾所不了解的。

劇中，葉勁峰以不同的人格分別愛上拆彈警花遊雁星與法醫人類學家方菀芊。人格分裂患者的不同的人格愛上不同的女生，看上去很浪漫、淒美。劉小群表示，在蒐集資料時，採訪到一位患者的主人格有男朋友，但另一個人格是一個小女孩。劇中，王浩信的角色，其中一個人格朱璣是會灰飛煙滅的，他和女主角談的是一段「有限期的愛情」，他們能否繼續這段「四人多角戀」是一個懸念。「大家能不能接受這麼一種混亂的關係呢？到了後期會有一個很大的秘密，這個秘密會引起愛的波瀾，就看大家有沒有耐心繼續看下去。」

王浩信和黃智雯的角色有一段「有限期愛情」。（取材自豆瓣電影）

《刑偵日記》中涉及到的精神疾病包括多重人格、精神分裂、躁鬱症等，選擇了「精神疾病」這個冷門的題材來作為劇本主線，對於這個設計，劉小群表示，觀眾之前看過很多警匪劇了，所以這次想要達成一次突破，突破點就是以精神疾病作為切入點。在主創們看來，《刑偵日記》的重點其實在於人物而非案件。劉小群透露，編劇最開始寫的是一個「幾大專業領域高手聯手探案」的故事，但不太滿意，於是推倒重來，最終找到了精神疾病這一劇情突破口。

（取材自新京報）